Вы думаете, что Узбекистан — это только плов? Тогда вы точно не были в чайхане под Бухарой, не держали горячую самсу с хрустящей корочкой в руках и не пробовали кок-чай под неспешный разговор с местными.
Это не просто еда. Это путешествие по культуре, ароматам и традициям.
Каждый регион здесь готовит своё коронное блюдо по-своему. В Самарканде — особый акцент на подаче: рис и мясо выкладываются слоями, не перемешиваются до самого конца. И да, он действительно особенный — это не просто отзыв из Сети, это реальность.
Рецепт, который можно повторить дома:
1 кг баранины
1 кг риса
1 кг моркови
2–3 крупные луковицы
1 головка чеснока
150 мл растительного масла
зира, соль, перец — по вкусу
Обжарьте лук, добавьте мясо, дождитесь золотистой корочки. Затем — морковь и специи. Влейте воду, тушите. Сверху выложите рис, вставьте головку чеснока, снова добавьте воду — на 2 см выше уровня крупы. Доведите до готовности, потомите — и наслаждайтесь.
Забудьте всё, что вы знали о пирожках. Самса из тандыра — это божественная хрустящая корочка и сочная начинка внутри. Её едят руками, со стаканом зелёного чая, сидя на ковре и глядя в узорчатую посуду. Это ритуал, а не перекус.
Зелёный чай с молоком — звучит просто. Но если заварить его правильно, в тишине, и с кем-то, кто делит с вами чай и разговор — вы поймёте, почему его любят в Узбекистане. Никакой спешки. Только вкус, тепло и момент.
Самса́ — блюдо, схожее с пирожком, произвольной (квадратной, треугольной или чаще всего округлой) формы с начинкой. Популярно в Южной, Юго-Восточной, Центральной и Юго-Западной Азии, на Аравийском полуострове, в Средиземноморье, Северной и Южной Африке (имеется множество вариаций его приготовления). Начинкой для самсы может служить приправленное луком и специями мелко нарезанное баранье мясо и курдюк, а также горох, чечевица, картофель и другие овощи.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Сербскому теннисисту удалось провести матч с одной из самых красивых женщин в мире.