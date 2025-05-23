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Еда, которая говорит за страну: что пробовать в Узбекистане, чтобы понять культуру

1:58
Еда

Вы думаете, что Узбекистан — это только плов? Тогда вы точно не были в чайхане под Бухарой, не держали горячую самсу с хрустящей корочкой в руках и не пробовали кок-чай под неспешный разговор с местными.

Самосы
Фото: freepik.com by Tatiana Goskova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Самосы

Это не просто еда. Это путешествие по культуре, ароматам и традициям.

Плов по-самаркандски: легенда с казана

Каждый регион здесь готовит своё коронное блюдо по-своему. В Самарканде — особый акцент на подаче: рис и мясо выкладываются слоями, не перемешиваются до самого конца. И да, он действительно особенный — это не просто отзыв из Сети, это реальность.

Рецепт, который можно повторить дома:

  • 1 кг баранины

  • 1 кг риса

  • 1 кг моркови

  • 2–3 крупные луковицы

  • 1 головка чеснока

  • 150 мл растительного масла

  • зира, соль, перец — по вкусу

Обжарьте лук, добавьте мясо, дождитесь золотистой корочки. Затем — морковь и специи. Влейте воду, тушите. Сверху выложите рис, вставьте головку чеснока, снова добавьте воду — на 2 см выше уровня крупы. Доведите до готовности, потомите — и наслаждайтесь.

Самса — тандырная магия

Забудьте всё, что вы знали о пирожках. Самса из тандыра — это божественная хрустящая корочка и сочная начинка внутри. Её едят руками, со стаканом зелёного чая, сидя на ковре и глядя в узорчатую посуду. Это ритуал, а не перекус.

Кок-чай — напиток в стиле slow life

Зелёный чай с молоком — звучит просто. Но если заварить его правильно, в тишине, и с кем-то, кто делит с вами чай и разговор — вы поймёте, почему его любят в Узбекистане. Никакой спешки. Только вкус, тепло и момент.

Уточнения

Самса́ — блюдо, схожее с пирожком, произвольной (квадратной, треугольной или чаще всего округлой) формы с начинкой. Популярно в Южной, Юго-Восточной, Центральной и Юго-Западной Азии, на Аравийском полуострове, в Средиземноморье, Северной и Южной Африке (имеется множество вариаций его приготовления). Начинкой для самсы может служить приправленное луком и специями мелко нарезанное баранье мясо и курдюк, а также горох, чечевица, картофель и другие овощи.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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