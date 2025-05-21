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Рецепты бабушек: 5 деревенских блюд из разных уголков СССР, которые стоит вернуть

2:46
Еда

Киноа, авокадо… Всё это модно, красиво и, возможно, даже полезно.

куринный пирог
Фото: Freepik by mdjaff is licensed under Рublic domain
куринный пирог

Но давайте честно — вряд ли что-то из этого может сравниться с тем, что когда-то готовили бабушки в деревне. Там, где кухня пахла репой, молоком из бидона, а за тестом следили, как за собственным внуком.

Вот пять забытых, но по-настоящему душевных деревенских блюд из разных регионов бывшего СССР. Каждое — с характером, историей и вкусом, который не нуждается в декоре. И да, ни одного слова "фьюжн" вы тут не найдёте.

Русский Север — Рыбник из сёмги и картошки

  • Что это: пирог из дрожжевого теста, начинённый слоями отварной картошки, лука и солёной сёмги.
  • Особенность: ароматный, сытный и всегда немного "на праздник".
  • Как ели: с клюквенным морсом и уважением к природе.

Поволжье — Гурьевская каша

  • Что это: манная каша, запечённая слоями с молочными пенками, орехами, мёдом и вареньем.
  • Особенность: первый в истории инстаграмный десерт, только без соцсети.
  • Как ели: с серебряной ложкой на именинах. Или с деревянной — на кухне.
  • Секрет бабушки: "Не жадничай на пенки и время".

Украина — Млинец с мясом и грибами

  • Что это: плотный блин, завернутый рулетом с начинкой из жареного мяса, лука и грибов.
  • Особенность: настоящий обед в одном блине.
  • Как ели: горячим, со сметаной и уважением к труду.
    Бабушки не знали слова "стритфуд", но млинец им был.

Сибирь — Шанежки с репой и щами

  • Что это: открытые пирожки с начинкой из томлёной репы и кислых щей.
  • Особенность: кислота, сладость, тесто и душа.
  • Как ели: у печки, в валенках, под "Поле чудес".
  • Подаётся с фразой: "Понаехали тут с пиццами своими".

Кавказ — Чуду с сыром и зеленью (дагестанский рецепт)

  • Что это: тонкая лепёшка, обжаренная на сухой сковородке, с сулугуни и зеленью.
  • Особенность: просто, хрустяще, сытно и до последней крошки.
  • Как ели: руками, с айраном, не отвлекаясь на новости.
    Еда, с которой мир кажется гораздо логичнее.

Вкус, который нас собрал

Пока мы гоняемся за суперфудами, настоящие суперблюда уже давно были на бабушкиной кухне. Они — про заботу, простоту и вкус без лишней философии.

Стоит вернуть их не только ради гастрономии, но и ради ощущения дома. Того самого — с печкой, кружкой кипятка, запахом жареного лука и разговором без спешки. Верни себе детство — начни с шанежки.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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