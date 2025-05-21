Киноа, авокадо… Всё это модно, красиво и, возможно, даже полезно.
Но давайте честно — вряд ли что-то из этого может сравниться с тем, что когда-то готовили бабушки в деревне. Там, где кухня пахла репой, молоком из бидона, а за тестом следили, как за собственным внуком.
Вот пять забытых, но по-настоящему душевных деревенских блюд из разных регионов бывшего СССР. Каждое — с характером, историей и вкусом, который не нуждается в декоре. И да, ни одного слова "фьюжн" вы тут не найдёте.
Русский Север — Рыбник из сёмги и картошки
Поволжье — Гурьевская каша
Украина — Млинец с мясом и грибами
Сибирь — Шанежки с репой и щами
Кавказ — Чуду с сыром и зеленью (дагестанский рецепт)
Вкус, который нас собрал
Пока мы гоняемся за суперфудами, настоящие суперблюда уже давно были на бабушкиной кухне. Они — про заботу, простоту и вкус без лишней философии.
Стоит вернуть их не только ради гастрономии, но и ради ощущения дома. Того самого — с печкой, кружкой кипятка, запахом жареного лука и разговором без спешки. Верни себе детство — начни с шанежки.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.