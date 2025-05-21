Рецепты бабушек: 5 деревенских блюд из разных уголков СССР, которые стоит вернуть

2:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Киноа, авокадо… Всё это модно, красиво и, возможно, даже полезно.

Фото: Freepik by mdjaff is licensed under Рublic domain куринный пирог

Но давайте честно — вряд ли что-то из этого может сравниться с тем, что когда-то готовили бабушки в деревне. Там, где кухня пахла репой, молоком из бидона, а за тестом следили, как за собственным внуком.

Вот пять забытых, но по-настоящему душевных деревенских блюд из разных регионов бывшего СССР. Каждое — с характером, историей и вкусом, который не нуждается в декоре. И да, ни одного слова "фьюжн" вы тут не найдёте.

Русский Север — Рыбник из сёмги и картошки

Что это: пирог из дрожжевого теста, начинённый слоями отварной картошки, лука и солёной сёмги.

Особенность: ароматный, сытный и всегда немного "на праздник".

Как ели: с клюквенным морсом и уважением к природе.

Поволжье — Гурьевская каша

Что это: манная каша, запечённая слоями с молочными пенками, орехами, мёдом и вареньем.

Особенность: первый в истории инстаграмный десерт, только без соцсети.

Как ели: с серебряной ложкой на именинах. Или с деревянной — на кухне.

Секрет бабушки: "Не жадничай на пенки и время".

Украина — Млинец с мясом и грибами

Что это: плотный блин, завернутый рулетом с начинкой из жареного мяса, лука и грибов.

Особенность: настоящий обед в одном блине.

Как ели: горячим, со сметаной и уважением к труду.

Бабушки не знали слова "стритфуд", но млинец им был.

Сибирь — Шанежки с репой и щами

Что это: открытые пирожки с начинкой из томлёной репы и кислых щей.

Особенность: кислота, сладость, тесто и душа.

Как ели: у печки, в валенках, под "Поле чудес".

Подаётся с фразой: "Понаехали тут с пиццами своими".

Кавказ — Чуду с сыром и зеленью (дагестанский рецепт)

Что это: тонкая лепёшка, обжаренная на сухой сковородке, с сулугуни и зеленью.

Особенность: просто, хрустяще, сытно и до последней крошки.

Как ели: руками, с айраном, не отвлекаясь на новости.

Еда, с которой мир кажется гораздо логичнее.

Вкус, который нас собрал

Пока мы гоняемся за суперфудами, настоящие суперблюда уже давно были на бабушкиной кухне. Они — про заботу, простоту и вкус без лишней философии.

Стоит вернуть их не только ради гастрономии, но и ради ощущения дома. Того самого — с печкой, кружкой кипятка, запахом жареного лука и разговором без спешки. Верни себе детство — начни с шанежки.