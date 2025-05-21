Ранняя клубника и вправду вся из пестицидов и антибиотиков? Вот что говорят эксперты

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие россияне начинают покупать клубнику уже в марте или апреле, надеясь, что она будет сладкая и ароматная. Но насколько такая клубника полезна? Эксперты рассказали, в каком месяце лучше начинать покупать этот фрукт.

Фото: Designed by Freepik by serhii_bobyk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Клубника

Сколько в клубнике питательных веществ зависит от того, в каких условиях её вырастили.

Чтобы получить больше пользы, стоит начинать покупать её в июне-июле, считает кандидат медицинских наук Ольга Тарасова.

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что в сезонной клубнике, которая в России поспевает в начале июня, содержатся витамины A, Е, и, конечно, C, B5, P, В9, цинк, железо, фосфор, кальций.

Однако ее не стоит есть натощак (много кислот) и не переедать — старайтесь на есть больше 5-8 средних ягод в день. Это примерно 150-200 граммов.

Лучше есть клубничку как десерт, после еды, и в первой половине дня, но без сахара и сливок, пишет KP. RU.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

