Ранняя клубника и вправду вся из пестицидов и антибиотиков? Вот что говорят эксперты

Многие россияне начинают покупать клубнику уже в марте или апреле, надеясь, что она будет сладкая и ароматная. Но насколько такая клубника полезна? Эксперты рассказали, в каком месяце лучше начинать покупать этот фрукт.
Сколько в клубнике питательных веществ зависит от того, в каких условиях её вырастили.
Чтобы получить больше пользы, стоит начинать покупать её в июне-июле, считает кандидат медицинских наук Ольга Тарасова.
Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что в сезонной клубнике, которая в России поспевает в начале июня, содержатся витамины A, Е, и, конечно, C, B5, P, В9, цинк, железо, фосфор, кальций.
Однако ее не стоит есть натощак (много кислот) и не переедать — старайтесь на есть больше 5-8 средних ягод в день. Это примерно 150-200 граммов.
Лучше есть клубничку как десерт, после еды, и в первой половине дня, но без сахара и сливок, пишет KP. RU.
Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.
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