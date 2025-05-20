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Вся газировка станет диетической: вот почему производители массово убирают сахар из напитков

0:44
Еда

Российские производители различной газированной воды стали массово исключать сахар из состава недиетических напитков. Так они хотят снизить количество килокалорий.

Газировка
Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газировка

Например, в Cool Cola от "Очаково" в феврале было 45 ккал на 100 мл, а в апреле — лишь 20 ккал.

Энергетическая ценность снизилась и в квасе. Калорийность падает и в газировке от бренда "Добрый", пишут "Известия".

Более низкая энергетическая ценность теперь и у газировок под брендом "Черноголовка".

То, что производители снижают количество сахара, должно хорошо повлиять на потребляющий эти напитки слой населения.

Уточнения

Са́хар — распространённый продовольственный товар.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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