Вся газировка станет диетической: вот почему производители массово убирают сахар из напитков

0:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Российские производители различной газированной воды стали массово исключать сахар из состава недиетических напитков. Так они хотят снизить количество килокалорий.

Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газировка

Например, в Cool Cola от "Очаково" в феврале было 45 ккал на 100 мл, а в апреле — лишь 20 ккал.

Энергетическая ценность снизилась и в квасе. Калорийность падает и в газировке от бренда "Добрый", пишут "Известия".

Более низкая энергетическая ценность теперь и у газировок под брендом "Черноголовка".

То, что производители снижают количество сахара, должно хорошо повлиять на потребляющий эти напитки слой населения.

Уточнения

Са́хар — распространённый продовольственный товар.

