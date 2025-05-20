Вся газировка станет диетической: вот почему производители массово убирают сахар из напитков

Российские производители различной газированной воды стали массово исключать сахар из состава недиетических напитков. Так они хотят снизить количество килокалорий.
Например, в Cool Cola от "Очаково" в феврале было 45 ккал на 100 мл, а в апреле — лишь 20 ккал.
Энергетическая ценность снизилась и в квасе. Калорийность падает и в газировке от бренда "Добрый", пишут "Известия".
Более низкая энергетическая ценность теперь и у газировок под брендом "Черноголовка".
То, что производители снижают количество сахара, должно хорошо повлиять на потребляющий эти напитки слой населения.
Са́хар — распространённый продовольственный товар.
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О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.