Магазинная упаковка — ловушка для бактерий: один шаг, который продлевает свежесть мяса

2:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Свежекупленное мясо легко потерять уже к следующему дню, если хранить его неправильно. Оно может стать вялым, потерять аромат и упругость — и ни одна приправа не спасёт вкус, если основа уже испорчена.

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Чтобы избежать неприятных сюрпризов, начните с самого главного: немедленно избавьтесь от магазинной упаковки. Полиэтилен и вакуумная плёнка создают замкнутую влажную среду — идеальное условие для размножения бактерий и ускоренного гниения.

Вместо этого переложите мясо в стеклянную или эмалированную посуду. Такие материалы нейтральны — не впитывают запахи и не вступают в реакцию с белками. Разместите продукт цельным куском - разрезание ускоряет окисление и потерю влаги.

Не солите и не маринуйте мясо заранее, если не собираетесь готовить в тот же день: специи запускают химические реакции, которые могут сделать волокна рыхлыми и испортить вкус.

Посуду лучше всего накрыть пищевой плёнкой или пергаментом, но не герметично — оставьте небольшой зазор для циркуляции воздуха. Это защитит от посторонних запахов, но не создаст парниковый эффект, как это бывает с плотно закрытыми контейнерами.

Храните мясо на средней полке холодильника, где температура стабильнее всего. Дверца и нижние ящики подвержены перепадам — это ускоряет порчу.

Если мясо планируется приготовить в течение суток — не замораживайте. Один цикл заморозки и последующего оттаивания разрушает структуру волокон, мясо теряет сочность и становится жёстким.

Перед приготовлением промокните мясо бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу. Это сделает корочку румяной, а специи лучше раскроются на сухой поверхности.

Лёгкий налёт на поверхности не повод для паники: просто срежьте его ножом и промойте мясо под проточной водой, затем тщательно обсушите.

Никаких сложных манипуляций — только внимание к деталям. И ваше блюдо будет ароматным, сочным и по-настоящему свежим.

Уточнения

Мя́со — скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).

