Как добиться идеальных колец лука без слёз и нервов — работает даже у новичков

Хотите, чтобы даже обычный лук в салате выглядел "как из ресторана"? Забудьте про слёзы и кривые куски. Всё, что вам нужно — это… вилка. Да, самая обычная.

Фото: Designed by Freepik by grmarc, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Красный лук

Вот что стоит сделать перед тем, как начать резать: воткните вилку прямо в луковицу. Зубцы помогут ножу идти ровно — каждый срез получится чётким, аккуратным, а сами кольца будут одинаковой толщины. Это особенно удобно, если вы не мастер кулинарии — получится даже у новичков.

Подходит метод абсолютно для любого сорта лука — хоть белого, хоть красного, хоть шалота. А размер зубцов регулирует ширину ломтиков. Профессионально? Ещё как. И без лишней мороки.

"Лезвие ножа будто скользит по направляющим — точно, быстро и без сюрпризов", — говорят те, кто уже попробовал этот трюк на своей кухне.

Такой лайфхак сэкономит вам время, особенно когда готовить нужно быстро. И, честно говоря, сэкономит нервы — больше не придётся ловить лук, который катается по доске и рвётся на неровные куски.

А ещё: такие аккуратные полукольца впитывают маринад и соусы лучше, чем бесформенные обрезки. В результате лук не просто красиво лежит — он реально вкуснее.

Эстетика еды важна не меньше, чем вкус. Когда в салате или гарнире всё нарезано красиво, даже простое блюдо кажется праздничным. И не забывайте — всё это вы сделали за минуту, без дорогих гаджетов.

Проверьте уже сегодня: вы удивитесь, как просто добиться "шефского" результата с тем, что давно лежит в ящике.

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

