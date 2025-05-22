Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На сайте Кремля появился обновлённый орёл: детали, которые вы могли не заметить
НДФЛ могут резко сократить: кого в России освободят от налогового бремени
Электричка СССР: школа жизни от продавцов рыбы до поэтов с гитарой
Горячо, быстро и нежно: кекс, который успеет приготовиться до рекламы
Жёсткий вердикт: испанский суд признал плату за ручную кладь Ryanair незаконной — что это значит для пассажиров?
Еда против солнца: что съесть, чтобы кожа не сгорела, а сияла
Наш Пушкин: 7 июня театр Модерн представит поэтический спектакль в музее-заповеднике Михайловское в Псковской области
Награда от Бастрыкина: Татьяна Куртукова получила почётную грамоту
Купил, потому что грустно: как эмоции делают нас идеальными клиентами

Как добиться идеальных колец лука без слёз и нервов — работает даже у новичков

Еда

Хотите, чтобы даже обычный лук в салате выглядел "как из ресторана"? Забудьте про слёзы и кривые куски. Всё, что вам нужно — это… вилка. Да, самая обычная.

Красный лук
Фото: Designed by Freepik by grmarc, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Красный лук

Вот что стоит сделать перед тем, как начать резать: воткните вилку прямо в луковицу. Зубцы помогут ножу идти ровно — каждый срез получится чётким, аккуратным, а сами кольца будут одинаковой толщины. Это особенно удобно, если вы не мастер кулинарии — получится даже у новичков.

Подходит метод абсолютно для любого сорта лука — хоть белого, хоть красного, хоть шалота. А размер зубцов регулирует ширину ломтиков. Профессионально? Ещё как. И без лишней мороки.

"Лезвие ножа будто скользит по направляющим — точно, быстро и без сюрпризов", — говорят те, кто уже попробовал этот трюк на своей кухне.

Такой лайфхак сэкономит вам время, особенно когда готовить нужно быстро. И, честно говоря, сэкономит нервы — больше не придётся ловить лук, который катается по доске и рвётся на неровные куски.

А ещё: такие аккуратные полукольца впитывают маринад и соусы лучше, чем бесформенные обрезки. В результате лук не просто красиво лежит — он реально вкуснее.

Эстетика еды важна не меньше, чем вкус. Когда в салате или гарнире всё нарезано красиво, даже простое блюдо кажется праздничным. И не забывайте — всё это вы сделали за минуту, без дорогих гаджетов.

Проверьте уже сегодня: вы удивитесь, как просто добиться "шефского" результата с тем, что давно лежит в ящике.

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Ограждение для смородины: легко, дёшево, красиво. Решает одна простая конструкция
Садоводство, цветоводство
Ограждение для смородины: легко, дёшево, красиво. Решает одна простая конструкция Аудио 
Заморозки на подходе: кого в России коснётся арктический воздух в мае
Наука и техника
Заморозки на подходе: кого в России коснётся арктический воздух в мае Аудио 
Длинные волосы и фарфоровая кожа без косметики? Вот чем пользовались японки веками
Красота и стиль
Длинные волосы и фарфоровая кожа без косметики? Вот чем пользовались японки веками Аудио 
Популярное
Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом

Три страны производят больше половины всей говядины в мире. Но за этими цифрами скрываются неожиданные лидеры, жертвы природы и растущий голод на мясо.

Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом
В пещере нашли акулу-каннибала: и это не начало хоррора, а новость из Кентукки
В пещере нашли акулу-каннибала: и это не начало хоррора, а новость из Кентукки
Жительнице Краснодара удалось одержать победу в суде над Киркоровым
Машины, которые не стоит брать с рук в 2025 — вы влетите на ремонт
СССР юридически жив. Как РФ могла бы этим воспользоваться в 2025 году Олег Володин Великобритания хочет снизить потолок на российскую нефть Олег Артюков Дыра в укроарсенале. Россия уничтожила сразу четыре пусковые установки РСЗО Himars Дмитрий Плотников
Туристы прячутся по отелям от местных жителей: что известно о массовых акциях протеста в Испании
Съел один — страдает весь самолёт: бортпроводники просят не брать эти продукты
Дачники переходят на коробки: почему старые грядки уходят в прошлое
Дачники переходят на коробки: почему старые грядки уходят в прошлое
Последние материалы
Электричка СССР: школа жизни от продавцов рыбы до поэтов с гитарой
Горячо, быстро и нежно: кекс, который успеет приготовиться до рекламы
Великобритания хочет снизить потолок на российскую нефть
Жёсткий вердикт: испанский суд признал плату за ручную кладь Ryanair незаконной — что это значит для пассажиров?
Еда против солнца: что съесть, чтобы кожа не сгорела, а сияла
Наш Пушкин: 7 июня театр Модерн представит поэтический спектакль в музее-заповеднике Михайловское в Псковской области
Награда от Бастрыкина: Татьяна Куртукова получила почётную грамоту
Купил, потому что грустно: как эмоции делают нас идеальными клиентами
Соседов раскрыл секрет успеха SHAMAN'а на Интервидении: один фактор станет решающим
Забытые счета россиян: как вернуть деньги, о которых вы даже не помните
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.