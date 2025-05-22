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Сосиски в тостах: простой способ создать шедевр на завтрак — попробуйте сами

1:10
Еда

Приготовить быстрый и вкусный завтрак — легко, если знать простые рецепты. Из доступных продуктов можно создать настоящее кулинарное произведение. Один из таких рецептов — сосиски в тостах. Это отличный вариант для завтрака, который удобно взять с собой.

сосиска в тесте
Фото: Freepik by timolina is licensed under Рublic domain
сосиска в тесте

Ингредиенты:

  • Тостовый хлеб — 4 ломтика;
  • Сосиски — 4 штуки;
  • Молоко — 100 мл;
  • Яйцо — 1 штука;
  • Соль — по вкусу;
  • Растительное масло — 1 столовая ложка.

Приготовление:

  1. Раскатайте хлеб для тостов с помощью скалки.
  2. Оберните каждую сосиску ломтиком хлеба, формируя рулетики. У вас получится 4 рулетика.
  3. В отдельной миске взбейте яйцо с молоком и небольшим количеством соли до однородной консистенции.
  4. Поместите рулетики в яично-молочную смесь и тщательно обмакните их со всех сторон.
  5. Разогрейте сковороду с маслом. Выложите рулетики и обжаривайте до золотистой корочки с обеих сторон.
  6. Подавайте блюдо горячим или холодным. Для разнообразия добавьте сыр, соусы или авокадо.

Уточнения

Соси́ска (от фр. saucisse) — колбасное изделие, которое изготовляется из рубленого варёного мяса или его заменителей. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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