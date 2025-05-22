Сосиски в тостах: простой способ создать шедевр на завтрак — попробуйте сами

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовить быстрый и вкусный завтрак — легко, если знать простые рецепты. Из доступных продуктов можно создать настоящее кулинарное произведение. Один из таких рецептов — сосиски в тостах. Это отличный вариант для завтрака, который удобно взять с собой.

Фото: Freepik by timolina is licensed under Рublic domain сосиска в тесте

Ингредиенты:

Тостовый хлеб — 4 ломтика;

Сосиски — 4 штуки;

Молоко — 100 мл;

Яйцо — 1 штука;

Соль — по вкусу;

Растительное масло — 1 столовая ложка.

Приготовление:

Раскатайте хлеб для тостов с помощью скалки. Оберните каждую сосиску ломтиком хлеба, формируя рулетики. У вас получится 4 рулетика. В отдельной миске взбейте яйцо с молоком и небольшим количеством соли до однородной консистенции. Поместите рулетики в яично-молочную смесь и тщательно обмакните их со всех сторон. Разогрейте сковороду с маслом. Выложите рулетики и обжаривайте до золотистой корочки с обеих сторон. Подавайте блюдо горячим или холодным. Для разнообразия добавьте сыр, соусы или авокадо.

Уточнения

Соси́ска (от фр. saucisse) — колбасное изделие, которое изготовляется из рубленого варёного мяса или его заменителей.

