Воздушная гречка без заморочек: готовим самую вкусную крупу быстро и вкусно

2:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Почему у кого-то гречка получается ароматной и рассыпчатой, а у других превращается в вязкую кашу, напоминающую столовскую размазню? Всё дело не в крупе, а в деталях.

Фото: Designed by Freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гречка

Подготовка решает всё

Обычное промывание — это только полдела. Чтобы раскрыть весь потенциал крупы, её нужно прокалить. Сухая сковорода, 3-4 минуты, лёгкий ореховый запах — и вот гречка уже готова к вкусной жизни. Такая обработка избавляет от лишней влаги и делает структуру зерна прочнее.

Соотношение воды: забудьте о 1:2

На упаковках вам нагло врут. Идеальная пропорция — 1 часть крупы на 1,5 части воды. Залейте промытую и обжаренную гречку в кипящую подсоленную воду, уменьшите огонь до минимума, закройте крышкой и… забудьте про ложку.

Не мешайте!

Да, вот так. Перемешивание разрушает зёрна и выпускает крахмал, из-за чего вы получаете то, от чего морщится даже кот. Оставьте гречку в покое — ей нужно немного тишины.

Финальный штрих — "паровая баня"

Через 12 минут выключайте огонь, укутывайте кастрюлю в полотенце и оставляйте на 20 минут. Пар проникнет внутрь каждого зёрнышка, доведя его до совершенства.

Суховато? Масло спасёт

Если результат всё равно кажется чересчур сухим — добавьте чайную ложку топлёного масла в воду до варки. Оно мягко обволакивает зёрна и не даёт им слипаться.

Посуда имеет значение

Тонкостенные кастрюли перегревают дно. Нижний слой гречки горит, верхний остаётся сырым. Решение? Чугун или толстое дно. Только так.

Выбор крупы тоже важен

Хотите рассыпчатую структуру? Покупайте ядрицу - цельное ядро. А вот продел - мелкий и склонен к развариванию, он хорош для каши, но не для гарнира.

Горечь? Есть лайфхак

Если гречка горчит, замочите её на ночь с ложкой яблочного уксуса. Это нейтрализует прогорклые масла и вернёт вкус к жизни.

Не варите "на потом"

Гречка — это не борщ. Уже через 4 часа она теряет аромат и становится резиновой. Лучше сварить свежую, чем жалеть о кастрюле вчерашнего гарнира.

Уточнения

Гречка или греча — крупа из гречихи посевной (Fagopyrum esculentum), а также каша из этой крупы.

