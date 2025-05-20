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Что ели в СССР вместо суши и роллов

2:50
Еда

Суши и роллы — символ современной "модной еды", но в Советском Союзе всё было иначе.

Бутерброды на завтрак
Фото: flickr.com by Глен Макларти, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бутерброды на завтрак

В стране, где рис был гарниром, а соевый соус звучал как фантастика, существовала своя гастрономическая мода. А что же ели в СССР "вместо суши" — то есть, что было праздничным, "вкусным" и экзотичным по тем временам.

"Шуба", "Оливье" и прочие салатные хиты

Суши — это еда для компаний и праздников. В СССР такую же роль играли:

  • Сельдь под шубой — многослойный шедевр: картошка, свёкла, майонез, яйцо, лук, селёдка.
  • Оливье по-советски — с колбасой, а не с языком или курицей, как в "довоенном" рецепте.
  • Крабовый салат — считался "богатым": с крабовыми палочками (или настоящим мясом краба, если повезло), яйцом и консервированной кукурузой.

Салаты были основой любой "гастрономической эстетики".

Бутерброды с красной икрой

Праздничный деликатес на Новый год или юбилей. Белый батон, сливочное масло, сверху ложка икры. Это было дорого, красиво и "по-японски" аккуратно.

Консервы и рыба

Раз уж суши — это рыба с рисом, то в СССР делали упор на:

  • Сайру, шпроты, сардины в масле — обязательно на чёрном хлебе.
  • Селёдку под уксусом и луком.
  • Кильку в томате — обязательный гость студенческих столов.

Это была "морская еда", доступная каждому.

  • Заливное и холодец
  • Почётное место на праздничном столе.
  • Заливное из языка, курицы или рыбы.
  • Украшалось варёной морковью, горошком и зеленью.

Холодец подавался с хреном и горчицей — не роллы, конечно, но нарезка и оформление были почти как арт.

Рис в СССР был редким и часто продавался в виде длиннозёрного "Индийского" или дешёвого "круглого" риса;

  • использовался для плова, голубцов, рисовой каши с молоком;
  • но никто не подавал его в полусыром виде, с рыбой — это казалось бы диким!

Закуски на зубочистках — можно сказать, прародители роллов в виде "finger food":

  • кусочек колбасы + сыр + солёный огурец,
  • маринованные грибы, маслины, селёдочка,
  • иногда и ананас — если был дефицитный компот.

Эстетика другой эпохи

Советская кухня была не про изысканность, а про сытность, доступность и изобретательность. Вместо суши ели:

  • селёдку под шубой вместо ролла "Филадельфия",
  • бутерброд с икрой вместо нигири,
  • заливное и холодец вместо сашими.

Но и то, и другое — это еда, вокруг которой собирались, которой хвастались, и которую вспоминают с теплом.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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