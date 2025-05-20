Что ели в СССР вместо суши и роллов

Суши и роллы — символ современной "модной еды", но в Советском Союзе всё было иначе.
В стране, где рис был гарниром, а соевый соус звучал как фантастика, существовала своя гастрономическая мода. А что же ели в СССР "вместо суши" — то есть, что было праздничным, "вкусным" и экзотичным по тем временам.
"Шуба", "Оливье" и прочие салатные хиты
Суши — это еда для компаний и праздников. В СССР такую же роль играли:
Салаты были основой любой "гастрономической эстетики".
Бутерброды с красной икрой
Праздничный деликатес на Новый год или юбилей. Белый батон, сливочное масло, сверху ложка икры. Это было дорого, красиво и "по-японски" аккуратно.
Консервы и рыба
Раз уж суши — это рыба с рисом, то в СССР делали упор на:
Это была "морская еда", доступная каждому.
Холодец подавался с хреном и горчицей — не роллы, конечно, но нарезка и оформление были почти как арт.
Рис в СССР был редким и часто продавался в виде длиннозёрного "Индийского" или дешёвого "круглого" риса;
Закуски на зубочистках — можно сказать, прародители роллов в виде "finger food":
Эстетика другой эпохи
Советская кухня была не про изысканность, а про сытность, доступность и изобретательность. Вместо суши ели:
Но и то, и другое — это еда, вокруг которой собирались, которой хвастались, и которую вспоминают с теплом.
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