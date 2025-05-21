Легкий десерт за 2 минуты: как приготовить кекс с яблоком и мёдом в микроволновке

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовьте в микроволновой печи вкусный и лёгкий десерт, который обязательно порадует вас. Этот рецепт простой, с ним справится даже новичок, а ингредиенты доступные и совсем не экзотические!

Фото: flickr.com by Katrin Gilger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ кексы

Ингредиенты:

Кефир 3,2% — 3 ст. л.;

Яблоки — 75 г;

Мёд — 2 ст. л.;

Яйцо — 1 шт.;

Разрыхлитель — 2,5 г;

Щепотка соли;

Щепотка корицы;

Сливочное масло — 1 ст. л.;

Мука — 30 г.

Пошаговый рецепт:

Растопите сливочное масло на водяной бане, затем дайте ему остыть. Взбейте яйцо с солью в отдельной миске до появления пены. Добавьте мёд и тщательно перемешайте до однородной консистенции. Влейте кефир и остывшее масло, продолжая взбивать. Постепенно добавляйте муку, непрерывно помешивая, чтобы избежать комочков. Очистите яблоко и натрите его на мелкой терке. Добавьте в тесто. Подготовьте стакан для микроволновой печи. Влейте тесто, оставив немного места сверху. Поставьте стакан в микроволновку. Выпекайте на мощности 800 Вт в течение 2 минут. Готовый кекс можно украсить мятой или сахарной пудрой на ваш вкус.

Уточнения

Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.

