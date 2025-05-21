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Легкий десерт за 2 минуты: как приготовить кекс с яблоком и мёдом в микроволновке

1:25
Еда

Приготовьте в микроволновой печи вкусный и лёгкий десерт, который обязательно порадует вас. Этот рецепт простой, с ним справится даже новичок, а ингредиенты доступные и совсем не экзотические!

кексы
Фото: flickr.com by Katrin Gilger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
кексы

Ингредиенты:

  • Кефир 3,2% — 3 ст. л.;
  • Яблоки — 75 г;
  • Мёд — 2 ст. л.;
  • Яйцо — 1 шт.;
  • Разрыхлитель — 2,5 г;
  • Щепотка соли;
  • Щепотка корицы;
  • Сливочное масло — 1 ст. л.;
  • Мука — 30 г.

Пошаговый рецепт:

  1. Растопите сливочное масло на водяной бане, затем дайте ему остыть.
  2. Взбейте яйцо с солью в отдельной миске до появления пены.
  3. Добавьте мёд и тщательно перемешайте до однородной консистенции.
  4. Влейте кефир и остывшее масло, продолжая взбивать.
  5. Постепенно добавляйте муку, непрерывно помешивая, чтобы избежать комочков.
  6. Очистите яблоко и натрите его на мелкой терке. Добавьте в тесто.
  7. Подготовьте стакан для микроволновой печи. Влейте тесто, оставив немного места сверху.
  8. Поставьте стакан в микроволновку. Выпекайте на мощности 800 Вт в течение 2 минут.
  9. Готовый кекс можно украсить мятой или сахарной пудрой на ваш вкус.

Уточнения

Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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