Легкий десерт за 2 минуты: как приготовить кекс с яблоком и мёдом в микроволновке
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Приготовьте в микроволновой печи вкусный и лёгкий десерт, который обязательно порадует вас. Этот рецепт простой, с ним справится даже новичок, а ингредиенты доступные и совсем не экзотические!
Фото: flickr.com by Katrin Gilger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
кексы
Ингредиенты:
- Кефир 3,2% — 3 ст. л.;
- Яблоки — 75 г;
- Мёд — 2 ст. л.;
- Яйцо — 1 шт.;
- Разрыхлитель — 2,5 г;
- Щепотка соли;
- Щепотка корицы;
- Сливочное масло — 1 ст. л.;
- Мука — 30 г.
Пошаговый рецепт:
- Растопите сливочное масло на водяной бане, затем дайте ему остыть.
- Взбейте яйцо с солью в отдельной миске до появления пены.
- Добавьте мёд и тщательно перемешайте до однородной консистенции.
- Влейте кефир и остывшее масло, продолжая взбивать.
- Постепенно добавляйте муку, непрерывно помешивая, чтобы избежать комочков.
- Очистите яблоко и натрите его на мелкой терке. Добавьте в тесто.
- Подготовьте стакан для микроволновой печи. Влейте тесто, оставив немного места сверху.
- Поставьте стакан в микроволновку. Выпекайте на мощности 800 Вт в течение 2 минут.
- Готовый кекс можно украсить мятой или сахарной пудрой на ваш вкус.
Уточнения
Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру