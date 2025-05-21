Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Посудомойка спасает лобовое лучше, чем зимняя жидкость — вот как использовать её в бачке
Диеты, которые работают: как выбрать между кето, интервальным голоданием и интуитивным питанием
Меморандум судьбы: Россия диктует условия для США и Украины
Акула не возражала: существо на её голове может изменить наши представления о глубинах
Мыть или не мыть волосы перед окрашиванием? Мастера раскрывают секрет
ChatGPT подписал приговор Байдену: конец жизни экс-президента США
Родился без солнца и мир пошёл наперекосяк: как одна нехватка ломает будущее
Как вырастить розмарин в своём саду: угодите себе и пчёлам
Это место в Англии называют второй Венецией — и не зря

Этот суп разлетится по тарелкам — главное избежать эти 3 кулинарные ошибки

1:57
Еда

Кажется, сделали всё по рецепту, но суп всё равно какой-то… никакой? Причина часто не в продуктах, а в трёх простых ошибках, которые портят даже самые проверенные рецепты. Но хорошая новость — их можно избежать.

Картофельный суп
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Картофельный суп

1. Плохой бульон — плохой финал

Основа супа — это бульон. Не вода с мясом, а настоящий, насыщенный, ароматный отвар. И он начинается с правильного выбора ингредиентов. Свежие овощи, мясо с косточкой, грибы, если хочется глубины — всё это закладывает фундамент. А чтобы бульон не стал просто жидкостью с привкусом, его нужно томить. Не кипятить, не бросать на огонь на полчаса, а варить медленно, на минимуме, давая вкусам раскрыться.

2. Без нюансов — без вкуса

Овощи, сваренные до состояния пюре, убивают текстуру. Пряности, добавленные в конце, не успевают раскрыться. Соль, внесённая не вовремя, нарушает баланс. Всё это превращает суп в скучную тёплую массу. Запомните: овощи идут в кастрюлю по очереди, в зависимости от времени приготовления. Специи — поэтапно. Соль — в два захода. И не забывайте про кислоту: томат, сок лимона, немного вина — это делает вкус ярче, интереснее, насыщеннее.

3. Суп — это не просто вода и овощи

Один из самых частых промахов — готовить на воде. Даже простой овощной бульон из обрезков зелени и луковой шелухи придаст супу глубину. Добавьте немного сливок или масла — и вкус станет мягче, бархатнее. А в финале не забудьте про подачу. Зелень, щепотка свежемолотого перца, пара гренок или ложка сметаны — и вот перед вами уже не просто суп, а уют на ложке.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Туристы прячутся по отелям от местных жителей: что известно о массовых акциях протеста в Испании
Туризм
Туристы прячутся по отелям от местных жителей: что известно о массовых акциях протеста в Испании Аудио 
Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью
Здоровье
Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью
Норвегия строит первый в мире судоходный туннель: безопасность морских перевозок на новом уровне
Наука и техника
Норвегия строит первый в мире судоходный туннель: безопасность морских перевозок на новом уровне Аудио 
Популярное
Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом

Три страны производят больше половины всей говядины в мире. Но за этими цифрами скрываются неожиданные лидеры, жертвы природы и растущий голод на мясо.

Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом
Машины, которые не стоит брать с рук в 2025 — вы влетите на ремонт
Машины, которые не стоит брать с рук в 2025 — вы влетите на ремонт
В пещере нашли акулу-каннибала: и это не начало хоррора, а новость из Кентукки
Россия меняет правила игры в воздухе: в чем тайна Су-57М1
Лавров призвал Армению уважать Россию, которая защитит её от Азербайджана Любовь Степушова МиГ-31 стал воздушным снайпером: теперь украинским F-16 лучше не светиться Дмитрий Плотников Игорь Петренко: Я благодарен новороссийскому зрителю за тёплый приём! Анжела Якубовская
Работает тише холодильника, а жрёт в 65 раз больше — угадайте, что это
Жительнице Краснодара удалось одержать победу в суде над Киркоровым
Туристы прячутся по отелям от местных жителей: что известно о массовых акциях протеста в Испании
Туристы прячутся по отелям от местных жителей: что известно о массовых акциях протеста в Испании
Последние материалы
Как вырастить розмарин в своём саду: угодите себе и пчёлам
Это место в Англии называют второй Венецией — и не зря
Wi-Fi под угрозой: эти ошибки при расположении роутера ставят под удар не только сигнал
Семаглутид: мифы о чудесах похудения и реальная угроза для здоровья
Утро начинается не с овсянки: кекс, после которого всё остальное — перекус
Опасная иллюзия защиты: почему резиновые коврики зимой — это вред, а не польза
Цена настоящего чая: сколько стоит наслаждение в 100 граммах
43-летняя телеведущая Татьяна Арно впервые стала мамой
Мощь вместо экономии: почему советские моторы ели бензин, как борщ на обеде
Неслышный убийца над Европой: США продаёт Польше самое смертоносное авиаоружие
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.