Шоколад не прощает ошибок: но этот кулинарный трюк спасает даже в критический момент

2:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Шоколад может быть настоящим капризным артистом: стоит немного не угадать с температурой — и вместо гладкой массы вы получаете комковатую катастрофу. Но всё меняется, если у вас под рукой есть сливочное масло и правильная последовательность действий.

Фото: freepik is licensed under public domain Шоколадный кекс с цукатами и глазурью

Масло — ваш лучший союзник

Начинайте с масла. Его растапливают до жидкого состояния — на водяной бане или буквально на 10 секунд в микроволновке. Горячее, но не кипящее. И только потом — крошка шоколада.

Шоколад: чем мельче кусочки, тем лучше результат

Разделите плитку на равномерные кусочки: это важно, чтобы шоколад плавился одновременно, а не в три захода. Добавляйте его в масло, а не наоборот. И вот тут не торопитесь.

Медленное перемешивание — и ни грамма огня

Плавные движения — венчиком или лопаткой — и никаких резких рывков. Шоколад благодарен за нежность: он тает, густеет, блестит. Если вдруг смесь покажется чересчур густой — чайная ложка тёплого молока всё исправит.

Главное — не перегреть

Температура выше 50 °C — и всё, шоколад теряет текстуру, становится зернистым и ломким. Лучше меньше, да лучше. Если греете на водяной бане — следите, чтобы дно миски не касалось воды. Пусть шоколад тает от пара, а не от пламени.

Универсальный способ для любого десерта

Этот метод — находка для муссов, глазури, фондю или просто глазированных фруктов. Даже самый тёмный шоколад, 80% какао, становится шёлковым и податливым. Только не берите плитки с пальмовым маслом — они не тают, а упрямо "сыплются".

Используйте сразу — и эффект будет вау

Пока масса тёплая и податливая, заливайте, обмакивайте, выливайте. И никаких крышек, холодильников или пауз — остывший шоколад работает уже по другим правилам.

Уточнения

Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.

