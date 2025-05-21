Эти 5 рыб всегда продаются без головы — и на то есть веские причины

2:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Наверняка замечалось: покупаешь рыбу — а головы нет. И дело тут вовсе не в дефиците, а в очень даже понятных причинах. У каждой из популярных на рынке рыб есть своя история, почему "голову с плеч" — это именно про них.

Фото: freepik.com by drobotdean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рыбный магазин

Хек: лучше не гуглить

Главная "безголовая звезда" прилавков — хек. Смотрится на льду аккуратно, пока не представишь, как выглядела его голова. А там — острые, как иглы, зубы, мрачный "взгляд" и в целом не самый приятный антураж. Даже опытные хозяйки не в восторге.

Но причина даже не в эстетике. Голову у хека отрезают в промышленных масштабах — просто потому, что она не нужна. Ни в уху, ни в жарку не годится, а при транспортировке занимает треть места. Её пускают в переработку, а на прилавок идёт чистая тушка.

Зубатка: пугающее имя — пугающая морда

Синюю зубатку в магазине тоже не продают "в полном составе". И не потому, что она ядовитая (не ядовитая), а потому что её лицо способно напугать кого угодно. Рот как у дракона, зубы — как у акулы. Рыба вкусная, но вид, скажем так, на любителя. Поэтому — снова "без головы".

Палтус: минимализм рулит

У палтуса всё просто: голову отрезают по соображениям практичности. Место экономится, упаковка удобнее, да и покупателю понятнее, за что он платит. Красивым это лицо всё равно не назовёшь.

Лосось: маркетинг с хитрецой

С лососевыми другая история. Голова у горбуши или кеты никого не пугает. Более того, её вполне можно бросить в уху. Но вот зачем тогда её срезают? Ответ один — прибыль.

Рыбу разделывают на три части: икра идёт отдельно, тушку продают без головы, а сами головы — "набор для ухи" в отдельный лоток. В итоге один экземпляр превращается в три продукта. Ну и распознать породу без головы сложнее — под видом горбуши вполне могут продать кету или наоборот.

Макрурус: желе или кирзовый сапог

У макруруса тоже отнимают голову — не ради выгоды, а чтобы не пугать покупателей. Это одна из самых дешёвых рыб на рынке, но с головой она выглядит… скажем так, малосъедобно. Зато тушку покупают охотно — особенно те, кто не пробовал её раньше. Правда, отзывы полярные: от "вкусного желе" до "подошвы сапога времён СССР".

Уточнения

Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом позвоночных, ещё ранее — классом.

