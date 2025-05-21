Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тонкие волосы наконец держат укладку — вот что помогло им стать плотнее
Мир на пороге катастрофы: ВОЗ не способна защитить нас от смерти
Этот майонез защищает от инсульта, но вы всё ещё едите плохой? Время сменить выбор
Таиланд за 160 тысяч: чартеры стартуют, туристы уже пакуют чемоданы
Заправка без штрафов и неловких ситуаций: один совет, который спасёт ваши нервы
Забудьте об аптеке: клубника — ваш щит от болезней, раскроем её мощь
Вредители на ваших кустах? Эти соседи спасут вашу ежевику
6 секретов Бена Шепарда для стройности и силы после 50: как оставаться в форме
Музыка разврата: в Казахстане намерены наказать родителей школьницы, которую совратил учитель

Эти 5 рыб всегда продаются без головы — и на то есть веские причины

2:36
Еда

Наверняка замечалось: покупаешь рыбу — а головы нет. И дело тут вовсе не в дефиците, а в очень даже понятных причинах. У каждой из популярных на рынке рыб есть своя история, почему "голову с плеч" — это именно про них.

Рыбный магазин
Фото: freepik.com by drobotdean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рыбный магазин

Хек: лучше не гуглить

Главная "безголовая звезда" прилавков — хек. Смотрится на льду аккуратно, пока не представишь, как выглядела его голова. А там — острые, как иглы, зубы, мрачный "взгляд" и в целом не самый приятный антураж. Даже опытные хозяйки не в восторге.

Но причина даже не в эстетике. Голову у хека отрезают в промышленных масштабах — просто потому, что она не нужна. Ни в уху, ни в жарку не годится, а при транспортировке занимает треть места. Её пускают в переработку, а на прилавок идёт чистая тушка.

Зубатка: пугающее имя — пугающая морда

Синюю зубатку в магазине тоже не продают "в полном составе". И не потому, что она ядовитая (не ядовитая), а потому что её лицо способно напугать кого угодно. Рот как у дракона, зубы — как у акулы. Рыба вкусная, но вид, скажем так, на любителя. Поэтому — снова "без головы".

Палтус: минимализм рулит

У палтуса всё просто: голову отрезают по соображениям практичности. Место экономится, упаковка удобнее, да и покупателю понятнее, за что он платит. Красивым это лицо всё равно не назовёшь.

Лосось: маркетинг с хитрецой

С лососевыми другая история. Голова у горбуши или кеты никого не пугает. Более того, её вполне можно бросить в уху. Но вот зачем тогда её срезают? Ответ один — прибыль.

Рыбу разделывают на три части: икра идёт отдельно, тушку продают без головы, а сами головы — "набор для ухи" в отдельный лоток. В итоге один экземпляр превращается в три продукта. Ну и распознать породу без головы сложнее — под видом горбуши вполне могут продать кету или наоборот.

Макрурус: желе или кирзовый сапог

У макруруса тоже отнимают голову — не ради выгоды, а чтобы не пугать покупателей. Это одна из самых дешёвых рыб на рынке, но с головой она выглядит… скажем так, малосъедобно. Зато тушку покупают охотно — особенно те, кто не пробовал её раньше. Правда, отзывы полярные: от "вкусного желе" до "подошвы сапога времён СССР".

Уточнения

Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом позвоночных, ещё ранее — классом.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Нефтяной потолок рухнет: Евросоюз выдал Большой семёрке смертельный рецепт
Мир. Новости мира
Нефтяной потолок рухнет: Евросоюз выдал Большой семёрке смертельный рецепт Аудио 
Телепортация подтверждена: учёные стерли расстояние между частицами и переписали физику
Наука и техника
Телепортация подтверждена: учёные стерли расстояние между частицами и переписали физику Аудио 
The Eastern Herald: Россия нашла, чем ответить на отключение от SWIFT
Экономика и бизнес
The Eastern Herald: Россия нашла, чем ответить на отключение от SWIFT Аудио 
Популярное
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи

О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.

Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев
Сергей Лазарев высказал своё мнение о Евровидении
Эта рыба вытесняет лосося с прилавков — пользы больше, стоит в разы дешевле
Кремль делает ставку на изматывание — прорыв обороны Украины планируется до конца 2025 года Дмитрий Плотников Малайзия обеспечит России выход на азиатские рынки СПГ. ЕС ждёт тройной удар Любовь Степушова Игорь Петренко: Я благодарен новороссийскому зрителю за тёплый приём! Анжела Якубовская
Нефтяной рынок Китая трясёт: у России появился новый грозный соперник
Минус на весах — уже с завтра: эти 5 вечерних привычек запускают жиросжигание
Телепортация подтверждена: учёные стерли расстояние между частицами и переписали физику
Телепортация подтверждена: учёные стерли расстояние между частицами и переписали физику
Последние материалы
Не торопись с ножницами: способы спасти уставшие волосы без кардинальных мер
Аптечное средство спасает урожай за копейки — медведка в панике
96% туристов удовлетворены: как новый цвет Эйфелевой башни способен покорить сердца
Сами-сами: Дональд Трамп умывает руки, Европа нервно курит
Собака длиной 2,5 метра: рекорд, который никто не смог побить
Малайзия обеспечит России выход на азиатские рынки СПГ. ЕС ждёт тройной удар
Эти 5 рыб всегда продаются без головы — и на то есть веские причины
Никакой стерилизации: эти маринованные грибы готовы через 2 часа и сносят крышу вкусом
Автомобили теряют привычный звук: что случится с вашим радио уже совсем скоро
Без масок и ретуши: депутатам не нравятся отредактированные фото на сайтах знакомств
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.