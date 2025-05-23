От консервированного тунца до трески: самые белковые обитатели моря — на одной тарелке

Если ты хочешь больше белка, но надоели курица и яйца — пора вспомнить о рыбе. Это не только вкус, но и белковая суперсила, особенно если выбрать правильные виды.
В них — легкоусвояемый белок, полный набор аминокислот, а заодно омега-3, витамин D, йод и даже коллаген.
Такой состав помогает:
восстанавливаться после тренировок,
поддерживать иммунитет,
сохранять кожу упругой,
а метаболизм — быстрым.
Особенно важно это с возрастом: мышцы не любят дефицита белка.
Топ-10 самых белковых рыб и морепродуктов (на 100 г):
Тунец (консервированный) — 29,1 г
Анчоусы — 28,9 г
Сардины — 24,6 г (плюс кальций и витамин D из косточек)
Мидии — 23,8 г
Лосось — 22,3 г (богат омега-3)
Форель — 20,5 г
Скумбрия — 18,6 г
Сельдь — 18 г
Треска — 16,1 г
Морские гребешки — 12,1 г
Нужно ли есть рыбу каждый день
Нет. Но 2–3 раза в неделю — отличная привычка. Главное — чередовать и не зацикливаться на одном виде. Так ты получишь максимум пользы без дефицита вкуса.
Морепроду́кты — пищевые продукты, добываемые в море, в том числе рыба, моллюски, ракообразные, иглокожие, водоросли, а также морские млекопитающие; некоторые источники не включают в этот термин позвоночных (рыбу и млекопитающих). В самом широком понимании включают также и пищевые продукты из пресноводных водоёмов.
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