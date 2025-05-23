От консервированного тунца до трески: самые белковые обитатели моря — на одной тарелке

Если ты хочешь больше белка, но надоели курица и яйца — пора вспомнить о рыбе. Это не только вкус, но и белковая суперсила, особенно если выбрать правильные виды.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain морепродукты

Почему морепродукты — это умный выбор

В них — легкоусвояемый белок, полный набор аминокислот, а заодно омега-3, витамин D, йод и даже коллаген.

Такой состав помогает:

восстанавливаться после тренировок,

поддерживать иммунитет,

сохранять кожу упругой,

а метаболизм — быстрым.

Особенно важно это с возрастом: мышцы не любят дефицита белка.

Топ-10 самых белковых рыб и морепродуктов (на 100 г):

Тунец (консервированный) — 29,1 г Анчоусы — 28,9 г Сардины — 24,6 г (плюс кальций и витамин D из косточек) Мидии — 23,8 г Лосось — 22,3 г (богат омега-3) Форель — 20,5 г Скумбрия — 18,6 г Сельдь — 18 г Треска — 16,1 г Морские гребешки — 12,1 г

Нужно ли есть рыбу каждый день

Нет. Но 2–3 раза в неделю — отличная привычка. Главное — чередовать и не зацикливаться на одном виде. Так ты получишь максимум пользы без дефицита вкуса.

Уточнения

Морепроду́кты — пищевые продукты, добываемые в море, в том числе рыба, моллюски, ракообразные, иглокожие, водоросли, а также морские млекопитающие; некоторые источники не включают в этот термин позвоночных (рыбу и млекопитающих). В самом широком понимании включают также и пищевые продукты из пресноводных водоёмов.



