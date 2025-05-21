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Капучино лучше, чем в кофейне: кофе, за который не стыдно даже перед итальянцами

2:17
Еда

Больше не нужно стоять в очереди за утренним капучино и оставлять там половину зарплаты. Тот самый бархатный вкус, густая пена и аромат свежесмолотого кофе теперь — дело пары минут. Без кофемашины, без навыков бариста. Нужны только правильные движения и немного тепла — в прямом и переносном смысле.

Какао
Фото: commons.wikimedia.org by David Andersen davidoa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Какао

С чего начать: кофе в любой форме

Основа — крепкий, ароматный кофе. Турка, френч-пресс, капельный фильтр — подойдёт всё, что есть под рукой. Главное — свежие зёрна и аккуратность: гуща в чашке точно испортит магию. Хочется классики? Возьмите одну часть эспрессо, одну — горячего молока и одну — пены. Но никто не запрещает менять пропорции под настроение.

Как не испортить молоко

Секрет текстуры — не в жирности, а в температуре. Молоко греем до 60-65 °C. Не больше. Иначе свернётся — и прощай, пенка. Самый простой контроль: греем молоко по 15-20 секунд и тестируем пальцем. Горячо, но не больно — самое то.

Пена без техники? Легко

  • Погружной блендер: погружаем не полностью, делаем круги. Через минуту — пышная пена, как в кофейне.

  • Стеклянная банка: наливаем тёплое молоко, закрываем крышкой и энергично трясём 2-3 минуты. Работает даже в палатке.

  • Френч-пресс: двигаем поршень вверх-вниз — 10 раз, от поверхности до дна. Результат — бархатная текстура.

Сборка: медленно, с уважением

Наливайте пену в кофе аккуратно, по стенке чашки. Так вы получите красивый градиент от тёмного кофе к молочной вершине. Хотите сладости — добавьте сахар до взбивания или мешайте длинной ложкой без спешки. Взболтали — и пены как не бывало.

Украшения: мелочь, которая делает капучино роскошным

Щепотка какао, немного тёртого шоколада, корица или даже мускатный орех — не просто красиво, а ещё и вкусно. И пусть будет горячим: капучино пьётся сразу. Не накрывайте чашку — пена боится пара.

Уточнения

Капучи́но (от итал. cappuccino — «капуцин») — кофейный напиток итальянской кухни на основе эспрессо с добавлением в него подогретого до 65 градусов вспененного молока.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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