Казан — не панацея: как не испортить плов, даже если варите его в кастрюле

2:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Плов — блюдо, которое не прощает снобизма. Его могут критиковать, называть "неправильным" или "кашей", но на деле ошибается вовсе не повар. Ошибается тот, кто не понимает, что каждая попытка приготовить плов — уже победа: над страхом, над ленью, над равнодушием.

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Не каша, а плов

"Это не плов, а каша", — пишут в комментариях. Но ведь даже каши бывают разные — вязкие, рассыпчатые, как и пловы. Главное — понимать разницу: в плове каждое зёрнышко должно быть покрыто маслом, а не крахмальной слизью. Так что если в тарелке пахнет специями и мясом — перед вами именно плов.

Миф о "настоящем плове"

Как только кто-то пишет "настоящий плов", можно смело перелистывать. Пловов десятки — с бараниной, курицей, в казане, духовке, скороварке. Настоящим считается тот, который вкусен. Всё просто.

Кто готовит плов?

"Плов должен готовить только узбек". А по какой логике? Сегодня любой может научиться: продукты — в магазине, знания — в интернете. Национальность — не гарантия, а вот практика, терпение и интерес — уже половина успеха.

О пропорциях

Не важно, 950 граммов моркови или 1050. Важно, чтобы лук был в 5-6 раз меньше риса, а масла — столько, чтобы каждый зёрнышко было как в коконе. Да, это не точная наука, но эмпирически — около 330 граммов жира на килограмм риса.

Казан — дело вкуса

Неважно, чугун или алюминий. У алюминия теплопроводность выше — меньше пригорает. Важно не из чего казан, а как его греют. А если поставить его в духовку, можно добиться идеального равномерного прогрева.

"Пригорает на дне"

Пригорело? Значит, влага ушла, а дно перегрелось. Решение простое: не перегружать казан, использовать рассекатель, направлять тепло в нужное место.

"У меня не получается"

Получится. Просто не начинайте с трудного и не пугайтесь неудач. Плов — это не экзамен, а путь. Главное — готовить с душой и не бояться учиться.

Уточнения

Плов — блюдо восточной кухни, основу которого составляет варёный рис (в исключительных случаях — другая крупа или мелкие макаронные изделия).

