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Газировка в тесто? Не шутка, а настоящее спасение — готовим кружевные блины

1:47
Еда

Представьте себе блин — тонкий, как лист папиросной бумаги, с хрустящими краешками и сливочным ароматом, будто из детства. Не рвётся, не слипается, не превращается в резиновый блинчик при переворачивании. А главное — никакой магии, только один неожиданный ингредиент, который уже есть у вас дома.

Блины
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блины

Газировка — вот что действительно работает

Да, не молоко, не кефир, а обычная газированная вода. Именно она превращает обычное тесто в нежнейшее кружево. Всё благодаря пузырькам углекислого газа: они вспенивают массу, делают её лёгкой и пористой. При жарке пузырьки испаряются, оставляя после себя тончайшую структуру без тяжёлой клейковины.

Базовый рецепт без лишней суеты

  • 2 стакана муки

  • 1 стакан газировки

  • 1,5 стакана молока

  • 2 яйца

  • щепотка соли

Всё - взбили, но не переусердствовали. Идеально, если вы дадите тесту отдохнуть 15 минут — за это время крахмал "расправится", а пузырьки равномерно распределятся.

Тонкости обжарки: не сковорода, а сцена

Разогретая сковорода с толстым дном — ваш главный союзник. Перед каждым блином слегка пройдитесь кисточкой с маслом — этого достаточно. Лейте тесто тонкой струйкой, вращайте сковороду — и вот он, идеальный круг. Запомните: накрывать готовые блины крышкой — плохая идея. Так вы просто получите стопку мокрых лепёшек.

Хотите блины, через которые видно солнечный свет

Попробуйте заменить половину муки на кукурузный крахмал. Эластичность, гладкость и нежная текстура вам гарантированы.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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