Этот сок мешает организму расщеплять таблетки — и повышает риск побочек

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Он кажется безобидным, витаминным и бодрящим. Но если в одной руке у тебя таблетка, а в другой — грейпфрутовый сок, лучше отложи стакан. И вот почему.

Фото: commons.wikimedia.org by public domain, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фрукты и сок

Что делает грейпфрут опасным

В нём есть хитрые вещества — фуранокумарины. Они не просто «влияют» на организм, а блокируют важнейший фермент печени CYP3A4, который помогает расщеплять лекарства.

В итоге медикаменты начинают скапливаться в крови, эффект усиливается, а вместе с ним и риск побочных реакций. Причём даже если ты строго следуешь дозировке.

Какие таблетки под угрозой

Список длинный, но особенно уязвимы:

препараты от давления и аритмии,

статины,

успокоительные и снотворные.

Их взаимодействие с грейпфрутом может привести к резкому снижению давления, обморокам, головокружению, сонливости, а иногда и к передозировке.

Что делать

Не рисковать. Даже если кажется, что сок — это полезно. Вода всегда остаётся самым безопасным выбором для приёма любых лекарств.

Уточнения

Грейпфру́т — субтропическое вечнозелёное дерево, важная плодовая культура; вид рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые (Rutaceae); такое же название имеют плоды этого растения, достигающие в диаметре 10—15 см.

