Этот сок мешает организму расщеплять таблетки — и повышает риск побочек

Он кажется безобидным, витаминным и бодрящим. Но если в одной руке у тебя таблетка, а в другой — грейпфрутовый сок, лучше отложи стакан. И вот почему.
В нём есть хитрые вещества — фуранокумарины. Они не просто «влияют» на организм, а блокируют важнейший фермент печени CYP3A4, который помогает расщеплять лекарства.
В итоге медикаменты начинают скапливаться в крови, эффект усиливается, а вместе с ним и риск побочных реакций. Причём даже если ты строго следуешь дозировке.
Список длинный, но особенно уязвимы:
препараты от давления и аритмии,
статины,
успокоительные и снотворные.
Их взаимодействие с грейпфрутом может привести к резкому снижению давления, обморокам, головокружению, сонливости, а иногда и к передозировке.
Не рисковать. Даже если кажется, что сок — это полезно. Вода всегда остаётся самым безопасным выбором для приёма любых лекарств.
Грейпфру́т — субтропическое вечнозелёное дерево, важная плодовая культура; вид рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые (Rutaceae); такое же название имеют плоды этого растения, достигающие в диаметре 10—15 см.
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