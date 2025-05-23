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Гриб с ароматом золота: в какой деревне растёт трюфель, за который гоняются шефы мира

Еда

Когда речь заходит о белом трюфеле, большинство сразу вспоминает Альбу — знаменитую на весь мир ярмарку, леса с охотниками и цены, которые взлетают до небес. Но настоящая гастрономическая интрига скрывается чуть в стороне, в крошечном городке Монкальво, который многие даже не найдут на карте.

трюфель
Фото: commons.wikimedia.org by Oldsoft, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
трюфель

Трюфельное сердце Пьемонта — не там, где все ищут

Да, Альба популярна. Но именно в Монкальво зреет редчайший и по-настоящему утончённый белый трюфель Tuber Magnatum Pico. Здесь, в тишине лесов Монферрато, он впитывает глину, влагу и тень дубов. И превращается в ароматную драгоценность с нотами свежескошенного сена, подлеска и даже лёгкого чеснока.

Ночная охота за ароматом

Собирать этот трюфель — почти ритуал. Охотники "трифолау" выходят ночью, когда аромат становится сильнее. Их собаки идут безошибочно. Никто не спешит — здесь всё медленно, точно и с уважением. Это не бизнес, а древнее ремесло.

Ярмарка, где чувствуется душа

Монкальво ежегодно проводит собственную ярмарку белого трюфеля — камерную, тёплую, почти домашнюю. Здесь не просто торгуют — здесь рассказывают истории, делятся анекдотами о находках и хранят традиции, передаваемые поколениями.

Редкость, которая делает его бесценным

Трюфелей в Монкальво меньше, чем в Альбе. Но именно эта редкость делает их невероятно желанными. Шеф-повара признаются: этот трюфель "звучит" громче остальных — стойкостью аромата, сложным букетом и глубиной вкуса.

Монкальво — не просто точка на карте. Это сокровищница под ногами, где каждый трюфель — как произведение искусства.

Уточнения

Трю́фель — род сумчатых грибов с подземными клубневидными мясистыми плодовыми телами из порядка Пецицевые. К данному роду относятся съедобные виды, считающиеся ценными деликатесами.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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