Утро начинается не с овсянки: кекс, после которого всё остальное — перекус

Этот кекс может стать вашим идеальным началом дня. Без преувеличения: он полезный, сытный и готовится так же просто, как классический пирог на йогурте. Рецептом делится диетолог — и делает это не ради трендов, а чтобы утро начиналось вкусно и осознанно.
Чтобы кекс был не просто вкусным, но и полезным, важно начать с правильных ингредиентов:
4 яйца (или 2 крупных для лёгкости)
натуральный йогурт
коричневый сахар вместо рафинированного
200 г миндальной пасты или арахисового масла
4 мерные стакана муки и пакетик разрыхлителя
Если хочется немного другой вкус — можно заменить пасту на миндальную муку.
Хотите разнообразия? Пожалуйста:
грецкие орехи или миндаль добавят хруста
корица, ваниль — для аромата
кусочки тёмного шоколада — для удовольствия (но без перебора с сахаром)
Главное — не переусердствовать. Дополнительные ингредиенты должны быть умеренными: чтобы кекс остался лёгким, как и задумано.
Сначала взбиваем яйца с йогуртом — до гладкой и пышной массы
Затем — сахар, пока полностью не растворится
Добавляем муку, ореховую пасту и разрыхлитель — по одному, тщательно перемешивая
Лучше просеять муку — меньше комков, больше воздуха
Разогрейте духовку до 180 °C.
Форму смажьте и присыпьте мукой — для идеального извлечения.
Выпекайте 45 минут. Проверка простая: нож должен выйти сухим.
при комнатной температуре: 3-4 дня
в холодильнике: до недели
в морозилке (порциями в пергаменте): до 3 месяцев
Просто добавьте 1 ложку мёда — он удерживает влагу и делает вкус ещё богаче.
Лучше всего — в холодильнике, медленно.
Быстрее — в микроволновке, но осторожно, чтобы не пересушить.
Идеальный завтрак — это не только овсянка. Этот кекс сочетает простоту, вкус и пользу. Он легко впишется в рутину и добавит энергии даже в самые сонные утра. Удобно готовить, приятно есть и просто любить.
Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.
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