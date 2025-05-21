Утро начинается не с овсянки: кекс, после которого всё остальное — перекус

2:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот кекс может стать вашим идеальным началом дня. Без преувеличения: он полезный, сытный и готовится так же просто, как классический пирог на йогурте. Рецептом делится диетолог — и делает это не ради трендов, а чтобы утро начиналось вкусно и осознанно.

Фото: freepik.com by suksao, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кексы

Что внутри? Полезный состав без лишнего сахара

Чтобы кекс был не просто вкусным, но и полезным, важно начать с правильных ингредиентов:

4 яйца (или 2 крупных для лёгкости)

натуральный йогурт

коричневый сахар вместо рафинированного

200 г миндальной пасты или арахисового масла

4 мерные стакана муки и пакетик разрыхлителя

Если хочется немного другой вкус — можно заменить пасту на миндальную муку.

Варианты на любой вкус: от шоколада до специй

Хотите разнообразия? Пожалуйста:

грецкие орехи или миндаль добавят хруста

корица, ваниль — для аромата

кусочки тёмного шоколада — для удовольствия (но без перебора с сахаром)

Как сохранить воздушность и не перегрузить тесто

Главное — не переусердствовать. Дополнительные ингредиенты должны быть умеренными: чтобы кекс остался лёгким, как и задумано.

Пошаговый рецепт: от первого яйца до последней крошки

Сначала взбиваем яйца с йогуртом — до гладкой и пышной массы Затем — сахар, пока полностью не растворится Добавляем муку, ореховую пасту и разрыхлитель — по одному, тщательно перемешивая Лучше просеять муку — меньше комков, больше воздуха

Как правильно испечь

Разогрейте духовку до 180 °C.

Форму смажьте и присыпьте мукой — для идеального извлечения.

Выпекайте 45 минут. Проверка простая: нож должен выйти сухим.

Хотите, чтобы кекс хранился долго и не стал "кирпичом"

при комнатной температуре: 3-4 дня

в холодильнике: до недели

в морозилке (порциями в пергаменте): до 3 месяцев

Хитрость для мягкости надолго

Просто добавьте 1 ложку мёда — он удерживает влагу и делает вкус ещё богаче.

Как размораживать, чтобы было как свежее

Лучше всего — в холодильнике, медленно.

Быстрее — в микроволновке, но осторожно, чтобы не пересушить.

Этот кекс — как зарядка для тела и вкуса

Идеальный завтрак — это не только овсянка. Этот кекс сочетает простоту, вкус и пользу. Он легко впишется в рутину и добавит энергии даже в самые сонные утра. Удобно готовить, приятно есть и просто любить.

Уточнения

Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.

