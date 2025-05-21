Неожиданные гости на итальянских рынках: овощи, которые раньше видели только в учебниках по биологии

3:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Овощные ряды в Италии становятся всё интереснее. Среди привычных помидоров и баклажанов начали появляться необычные продукты — родом из Индии, Африки и Южной Америки. Некоторые из них до недавнего времени казались экзотикой, но сегодня их можно найти даже на обычных рынках. Познакомимся поближе: перед вами карела, окра и аннона - два овоща и один фрукт, которые пробираются на итальянский стол с любопытством и настойчивостью.

Фото: commons.wikimedia.org by Yurii-mr, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Огурцы

Карела: горький сюрприз из Азии

Карела — она же ампалая, она же "горькая дыня" — внешне похожа на брутальный огурец: с бугорками и плотной кожурой. Приехала она в Италию из Индии, но популярна и в других азиатских странах. Её вкус — настоящий вызов: терпкий, горький, не для новичков. Продавцы на миланском рынке объясняют: съедобна только кожура. Обычно её разрезают вдоль, вынимают волокнистую сердцевину и фаршируют мясом или обжаривают ломтиками.

Окра: звёздный овощ из Африки

Этот овощ похож на зелёный перчик, но с характером. В разрезе — форма звезды, внутри — вязкий сок и куча белых семян. Окра активно используется в африканской, азиатской и американской кухне, а теперь осваивает Европу. Её часто берут в бедных регионах — она недорогая, но делает блюда сытнее. На мультикультурном рынке Эсквилино в Риме продавцы подтверждают: интерес к ней растёт.

Аннона: фрукт, которого не ждёшь

Аннона — она же черимойя — похожа на яблоко, но с зелёной чешуйчатой кожурой и мягкой молочной мякотью внутри. Есть её нужно ложкой, а вкус — нечто между бананом и клубникой. В отличие от окра и карелы, аннона прижилась в Италии давно — её завезли ещё в XIX веке через Испанию. Сейчас её выращивают в узкой полосе на побережье Реджо-Калабрии и частично в Сицилии.

Почему их сложно найти

Продукты пока что редкие. Карела и окра растут только в тепле и при стабильной влажности. Именно поэтому многие фермеры в Италии выращивают их в экспериментальном режиме. Производство ограничено, сбыт — через локальные рынки. Так, в Пьемонте фермер Маттео Честа пробовал выращивать эти овощи, но оставил лишь мини-урожай окра из-за высокой себестоимости и сложностей с продажами.

Климат помогает… или мешает

Окра и карела чувствуют себя хорошо только при постоянной температуре 10-30°C. В Италии такие условия бывают редко. "Лучше всего урожай получался в самые жаркие и засушливые годы", — признаётся Честа. К слову, таких лет в последнее время стало больше — изменение климата даёт неожиданные эффекты.

Кто верит в успех

В Пулии, в Саленто, фермер Марко Моллона начал выращивать окра в 2023 году. Начал с 200 квадратных метров, в 2024 расширился до 300. Урожай — около 200 кг за сезон. Пока продаёт в основном местным, но результаты обнадёживают.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

