Сыр из Лигурии, который звучит как заклинание: королевский сыр пресчинсеуа

2:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вам кажется, что "пресчинсеуа" — это просто набор несочетаемых букв, вы не одиноки. Но за этим труднопроизносимым названием скрывается невероятно мягкий, сливочный, чуть кисловатый сыр, который когда-то так полюбился дожу Генуи, что он даже включил его в законы.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Камамбер

Что это вообще за сыр

Пресчинсеуа (или по-другому — генуэзская творожная масса) — это мягкий, свежий, намазываемый сыр, по консистенции и вкусу чем-то напоминающий помесь рикотты и йогурта. Родом он из Лигурии, особенно популярен в Генуе и её окрестностях.

Название — из диалекта, вкус — из деревни

Слово "prescinseua" происходит из генуэзского диалекта и буквально переводится как "та, что сворачивается сама". И действительно — это творение местной крестьянской кухни, где молоко скисало естественным образом.

Сыр, одобренный властью

Любовь к пресчинсеуе в Лигурии была такой сильной, что в 1413 году Республика Генуя официально закрепила его как единственный дар, который крестьяне могли вручать дожу. Но корни сыра, скорее всего, ещё глубже: некоторые источники упоминают его аналоги ещё в XII веке, возможно, завезённые восточными купцами.

Где его можно встретить

Пресчинсеуа — сердце классической лигурийской кухни. Её добавляют:

в знаменитую фокаччу из Рекко

в соус из грецких орехов для пасты пансоти

в зелёные пироги

в жареные равиоли с тыквой — барбаджуан

И хотя сейчас этот сыр выпускается всего несколькими производителями, он по-прежнему имеет статус традиционного агропищевого продукта региона Лигурия (P.A.T.).

А можно сделать дома

Легко! Пресчинсеуа — это молоко + телячий сычужный фермент. В процессе самопроизвольного скисания образуется творожная масса. Результат — влажный, чуть кисловатый сыр, идеальный для выпечки или просто на хлеб с оливковым маслом.

Уточнения

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

