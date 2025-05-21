Как правильно хранить горчицу, чтобы не потерять ее вкус

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Хранить в холодильнике или оставить на столе? Если вы тоже замечали, что дома горчица у вас в холодильнике, а в кафе — стоит на столе, вы не одиноки. Так как же правильно?

Фото: commons.wikimedia.org by fuji01, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Горчица

До открытия: тёмное и прохладное место

По словам Хадара Коэна Авирама, шеф-повара McCormick & Company (производителя French's), неоткрытую горчицу нужно хранить при комнатной температуре, но вдали от света и тепла. Прямое солнце или высокая температура портят вкус.

После открытия: только холодильник

Как только открыли банку — сразу в холодильник. Низкая температура и темнота лучше всего сохраняют вкус и аромат. Не стоит оставлять горчицу подолгу на воздухе — вкус "улетучится".

Почему в ресторанах она стоит на столе

Да, такое бывает, и горчица это переживает лучше, чем, например, майонез. У неё высокое содержание кислоты, что замедляет порчу. Но USDA и French's всё равно советуют держать её в холодильнике для сохранения качества.

Срок хранения

После открытия горчица спокойно живёт в холодильнике до года. Но если вкус стал менее острым и насыщенным — это знак, что пора брать новую.

Если не любите холодные соусы

Простой лайфхак от Авирама: заранее отложите немного горчицы в мисочку и дайте постоять. Пока вы готовите, она дойдёт до комнатной температуры.

И ещё один бонус

Следите за крышкой! У бутылок French's она "щёлкает" при открытии — это позволяет удобно дозировать и избегать засохших остатков.

Уточнения

Горчи́ца или Сина́пис (лат. Sinápis) — род растений семейства Капустные (Brassicaceae).

