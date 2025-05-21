Хранить в холодильнике или оставить на столе? Если вы тоже замечали, что дома горчица у вас в холодильнике, а в кафе — стоит на столе, вы не одиноки. Так как же правильно?
По словам Хадара Коэна Авирама, шеф-повара McCormick & Company (производителя French's), неоткрытую горчицу нужно хранить при комнатной температуре, но вдали от света и тепла. Прямое солнце или высокая температура портят вкус.
Как только открыли банку — сразу в холодильник. Низкая температура и темнота лучше всего сохраняют вкус и аромат. Не стоит оставлять горчицу подолгу на воздухе — вкус "улетучится".
Да, такое бывает, и горчица это переживает лучше, чем, например, майонез. У неё высокое содержание кислоты, что замедляет порчу. Но USDA и French's всё равно советуют держать её в холодильнике для сохранения качества.
После открытия горчица спокойно живёт в холодильнике до года. Но если вкус стал менее острым и насыщенным — это знак, что пора брать новую.
Простой лайфхак от Авирама: заранее отложите немного горчицы в мисочку и дайте постоять. Пока вы готовите, она дойдёт до комнатной температуры.
Следите за крышкой! У бутылок French's она "щёлкает" при открытии — это позволяет удобно дозировать и избегать засохших остатков.
Горчи́ца или Сина́пис (лат. Sinápis) — род растений семейства Капустные (Brassicaceae).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.