Морозилка не враг: как превратить клубнику в летний десерт, а не в ледяную кашу

Клубничный сезон пролетает быстрее, чем сторис в Instagram. Но есть способ сохранить вкус лета — и это не варенье. Главное — правильно заморозить.
Чтобы клубника не превратилась после морозилки в бесформенное водянистое месиво, нужно соблюдать простой, но важный ритуал.
Вот как это сделать:
Промой ягоды и аккуратно обсуши бумажным полотенцем — никаких капель!
Удалите хвостики (а крупные ягоды лучше разрезать пополам).
Выложи срезом вниз на пергамент или вощеную бумагу.
Заморозь в один слой на подносе, чтобы ягоды не слиплись (на это уйдёт около 6 часов).
Переложи в пакет или герметичный контейнер — и в морозилку!
Главное — не использовать микроволновку при разморозке. Пусть клубника оттаивает медленно, и тогда она останется плотной и сочной.
До 6 месяцев — потом вкус начнёт теряться.
Так что не копи до зимы, лучше успей закинуть её в:
смузи
выпечку
каши
коктейли
йогурты
соусы и компоты
И пусть в морозилке всегда будет немного лета.
Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов. Название относится к землянике зелёной, землянике мускусной (Fragaria moschata), землянике ананасной.
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