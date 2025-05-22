Морозилка не враг: как превратить клубнику в летний десерт, а не в ледяную кашу

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Клубничный сезон пролетает быстрее, чем сторис в Instagram. Но есть способ сохранить вкус лета — и это не варенье. Главное — правильно заморозить.

Фото: freepik by stockking клубника

Секрет в одном слове — "поодиночке"

Чтобы клубника не превратилась после морозилки в бесформенное водянистое месиво, нужно соблюдать простой, но важный ритуал.

Вот как это сделать:

Промой ягоды и аккуратно обсуши бумажным полотенцем — никаких капель! Удалите хвостики (а крупные ягоды лучше разрезать пополам). Выложи срезом вниз на пергамент или вощеную бумагу. Заморозь в один слой на подносе, чтобы ягоды не слиплись (на это уйдёт около 6 часов). Переложи в пакет или герметичный контейнер — и в морозилку!

Главное — не использовать микроволновку при разморозке. Пусть клубника оттаивает медленно, и тогда она останется плотной и сочной.

Сколько хранится

До 6 месяцев — потом вкус начнёт теряться.

Так что не копи до зимы, лучше успей закинуть её в:

смузи

выпечку

каши

коктейли

йогурты

соусы и компоты

И пусть в морозилке всегда будет немного лета.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов. Название относится к землянике зелёной, землянике мускусной (Fragaria moschata), землянике ананасной.



