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Морозилка не враг: как превратить клубнику в летний десерт, а не в ледяную кашу

1:11
Еда

Клубничный сезон пролетает быстрее, чем сторис в Instagram. Но есть способ сохранить вкус лета — и это не варенье. Главное — правильно заморозить.

клубника
Фото: freepik by stockking
клубника

Секрет в одном слове — "поодиночке"

Чтобы клубника не превратилась после морозилки в бесформенное водянистое месиво, нужно соблюдать простой, но важный ритуал.

Вот как это сделать:

  1. Промой ягоды и аккуратно обсуши бумажным полотенцем — никаких капель!

  2. Удалите хвостики (а крупные ягоды лучше разрезать пополам).

  3. Выложи срезом вниз на пергамент или вощеную бумагу.

  4. Заморозь в один слой на подносе, чтобы ягоды не слиплись (на это уйдёт около 6 часов).

  5. Переложи в пакет или герметичный контейнер — и в морозилку!

Главное — не использовать микроволновку при разморозке. Пусть клубника оттаивает медленно, и тогда она останется плотной и сочной.

Сколько хранится

До 6 месяцев — потом вкус начнёт теряться.

Так что не копи до зимы, лучше успей закинуть её в:

  • смузи

  • выпечку

  • каши

  • коктейли

  • йогурты

  • соусы и компоты

И пусть в морозилке всегда будет немного лета.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов. Название относится к землянике зелёной, землянике мускусной (Fragaria moschata), землянике ананасной. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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