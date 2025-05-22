Плесень, твёрдость и время: как зрелые сыры помогают телу усваивать белок в два счёта

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы думаете, что весь сыр одинаково полезен — придётся вас немного разочаровать. Оказывается, белок из некоторых сортов усваивается гораздо легче, и в этом списке лидирует пармезан.

Фото: commons.wikimedia.org by Helge Høifødt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сыр Пекорино Сардо Са Форталеза

В чём секрет зрелых сыров

Всё дело в выдержке. У таких сыров, как пармезан, камамбер и даже «плесневые» сорта, белок уже частично расщеплён благодаря ферментативным процессам. Это называется протеолиз — когда белковая молекула разбивается на более мелкие фрагменты, пептиды.

Организму остаётся только довести дело до конца: превратить пептиды в аминокислоты, которые идут в дело — на строительство клеток, тканей и ферментов. Так что зрелый сыр — это не просто вкус, а настоящий белковый лайфхак.

А что с мягкими сырами

А вот адыгейский и другие молодые сыры без выдержки — хоть и вкусные, но не столь щедры на «легкий» белок. В них протеолиз не успевает запуститься, и организм получает белок в исходной, более «трудной» форме.

Хочешь максимум пользы от сыра — выбирай не свежесть, а зрелость.

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.

