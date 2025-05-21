Творожно-рисовая запеканка, как в СССР: откройте для себя рецепт, который покорит ваше сердце

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Творожные запеканки были популярны в СССР, и сейчас их популярность не снизилась. Это блюдо остаётся вкусным и полезным. Попробуйте приготовить творожно-рисовую запеканку - вам обязательно понравится!

Фото: commons.wikimedia.org by Ceeseven, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Запеканка

Ингредиенты:

творог — 500 г;

отварной рис — 150 г;

куриные яйца — 4 шт.;

изюм — 50 г;

сахар — 100 г;

соль — щепотка.

Приготовление:

Промойте рис и отварите до готовности, затем остудите. Залейте изюм кипятком на 10 минут, слейте воду и обсушите. В глубокой миске смешайте творог, сахар, соль и 3 яйца. Взбейте до однородной массы. Добавьте рис и изюм, тщательно перемешайте. Смажьте форму маслом и выложите творожную массу. Смажьте верх желтком. Разогрейте духовку до 180 °C и выпекайте 35 минут. Дайте запеканке остыть, затем достаньте из формы. По желанию посыпьте сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

