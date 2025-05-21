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Творожно-рисовая запеканка, как в СССР: откройте для себя рецепт, который покорит ваше сердце

1:09
Еда

Творожные запеканки были популярны в СССР, и сейчас их популярность не снизилась. Это блюдо остаётся вкусным и полезным. Попробуйте приготовить творожно-рисовую запеканку - вам обязательно понравится!

Запеканка
Фото: commons.wikimedia.org by Ceeseven, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Запеканка

Ингредиенты:

  • творог — 500 г;
  • отварной рис — 150 г;
  • куриные яйца — 4 шт.;
  • изюм — 50 г;
  • сахар — 100 г;
  • соль — щепотка.

Приготовление:

  1. Промойте рис и отварите до готовности, затем остудите.
  2. Залейте изюм кипятком на 10 минут, слейте воду и обсушите.
  3. В глубокой миске смешайте творог, сахар, соль и 3 яйца. Взбейте до однородной массы.
  4. Добавьте рис и изюм, тщательно перемешайте.
  5. Смажьте форму маслом и выложите творожную массу.
  6. Смажьте верх желтком.
  7. Разогрейте духовку до 180 °C и выпекайте 35 минут.
  8. Дайте запеканке остыть, затем достаньте из формы. По желанию посыпьте сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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