Творожно-рисовая запеканка, как в СССР: откройте для себя рецепт, который покорит ваше сердце
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Творожные запеканки были популярны в СССР, и сейчас их популярность не снизилась. Это блюдо остаётся вкусным и полезным. Попробуйте приготовить творожно-рисовую запеканку - вам обязательно понравится!
Фото: commons.wikimedia.org by Ceeseven, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Запеканка
Ингредиенты:
- творог — 500 г;
- отварной рис — 150 г;
- куриные яйца — 4 шт.;
- изюм — 50 г;
- сахар — 100 г;
- соль — щепотка.
Приготовление:
- Промойте рис и отварите до готовности, затем остудите.
- Залейте изюм кипятком на 10 минут, слейте воду и обсушите.
- В глубокой миске смешайте творог, сахар, соль и 3 яйца. Взбейте до однородной массы.
- Добавьте рис и изюм, тщательно перемешайте.
- Смажьте форму маслом и выложите творожную массу.
- Смажьте верх желтком.
- Разогрейте духовку до 180 °C и выпекайте 35 минут.
- Дайте запеканке остыть, затем достаньте из формы. По желанию посыпьте сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
Уточнения
Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру