Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Магнитики уже не в моде: туристы нашли необычный способ сохранить память о Брюгге
Зелёное золото: зачем оставлять траву прямо на газоне
Трамвай ЛМ-57 и другие легенды рельс: что каталось по улицам советских городов
Двусмысленный комплимент и фото наедине: Ленина рассказала о стычке с Перминовой в Каннах
Три типа риса, которые изменят ваш рацион навсегда: выберите правильный!
9 часов сна — и минус 6 лет интеллекта: шокирующий эффект полезной привычки
Как навести порядок с кастрюлями и сковородками на маленькой кухне: 8 проверенных приёмов
Подольская раскрыла, как Пресняков реагирует на её выступления в мини-юбках
Забудьте про классическую Mazda MX-5: британцы создали рестомод с мощностью 375 л.с. — секрет в электрифицирующем звуке V6

Столовая СССР: тефтели по ГОСТу 1979 года — вкус из детства

2:54
Еда

Ах, советская столовая. Линолеум, который видел Брежнева, алюминиевые ложки, скользящие по фарфоровым тарелкам, и запах — тот самый, смесь подливки, манки и "Кухни №5".

Котлеты
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котлеты

А в меню — святое: тефтели с подливой. Не какие-то там модные митболы с киноа, а настоящие, по ГОСТу 1979 года. И да, никто не знал, что такое "глютен", но ели — и были счастливы.

Ингредиенты (на 10 порций, как в типичной столовой на ЛТЗ)

Для тефтелей:

  • Говядина (в идеале, лопаточная часть) — 500 г
  • Свинина — 500 г
  • Рис — 100 г (предварительно сваренный до полуготовности)
  • Лук репчатый — 150 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Соль — 15 г
  • Перец чёрный молотый — по вкусу (а лучше "на глаз", как делала тётя Зина из буфета).

Для подливки (а это важнее самих тефтелей):

  • Морковь — 100 г
  • Лук — 100 г
  • Томатная паста — 2 ст. ложки
  • Мука — 1 ст. ложка
  • Масло подсолнечное — 2-3 ст. ложки
  • Вода или бульон — около 400 мл
  • Лавровый лист, соль, немного сахара — по вкусу и по душевному состоянию.

Как готовили в СССР (и как можешь повторить ты):

Прокрути мясо на мясорубке (да, именно на мясорубке, а не в блендере — не устраивай предательство). Добавь мелко нарезанный лук, рис, яйцо, соль, перец. Перемешай до консистенции "как у детского пластилина". Сформируй тефтели — аккуратно, руками, слегка мокрыми. Размер — как мячик для пинг-понга или "на одну хорошую ложку".

Обжарь тефтели на сковороде до легкой корочки — не как котлеты, а чуть-чуть. Они же потом всё равно пойдут в жаровню (или в кастрюлю, если у тебя нет жаровни, как у поваров ВОХР).

Подливка! На той же сковороде спассеруй лук и морковь, добавь муку, томатную пасту, немного воды. Помешивай, не отвлекайся на соцсети — подливка не любит невнимательных. Добавь лавровый лист и щепотку сахара, чтобы "выровнять кислотность", как говорила тётя Вера, технолог по питанию.

Сложи тефтели в форму, залей подливкой, накрой фольгой (ну или крышкой) и томи в духовке 30-40 минут при 180 градусах. Можно и в кастрюле — главное, чтобы шипело вкусно.

Подача

С пюрешкой. Только с пюрешкой. И с компотом из сухофруктов, если хочешь полное погружение в эпоху. Сверху — капля той самой подливы. По желанию — зелёный горошек для красоты и ложка "ностальгии по детству, когда деревья были большие, а тефтели — сытные".

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Домашние Тефтели с рисом и подливкой
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи
Авто
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи Аудио 
Не йога и не плавание: вот что реально помогает суставам после 65
Новости спорта
Не йога и не плавание: вот что реально помогает суставам после 65 Аудио 
Две стороны фольги, но только одна из них работает: узнайте, как правильно готовить
Еда и рецепты
Две стороны фольги, но только одна из них работает: узнайте, как правильно готовить Аудио 
Популярное
Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью

Этот тёмный, сладкий и полезный фрукт недооценивают зря. Он укрепляет кости, разглаживает кожу и улучшает пищеварение — пора узнать его поближе.

Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи
Нефтяной потолок рухнет: Евросоюз выдал Большой семёрке смертельный рецепт
Этот бабушкин предмет снова в тренде — и стоит дороже дизайнерской мебели
Конец специальной операции? Только после полной зачистки Запада от иллюзий Дмитрий Плотников Моя мама — мэр, мы тебя на СВО отправим. Эксперты оценили размах явления Любовь Степушова Кинопродюсер Анна Тихонова: Хорошим людям надо объединяться Анжела Якубовская
Один лишний миллиметр — и вы попали: правда о моторном масле
Проблема долгоносика решена: эффективные методы защиты клубники
Каждый день в огороде: лунный календарь огородника с 19 по 25 мая
Каждый день в огороде: лунный календарь огородника с 19 по 25 мая
Последние материалы
Двусмысленный комплимент и фото наедине: Ленина рассказала о стычке с Перминовой в Каннах
Три типа риса, которые изменят ваш рацион навсегда: выберите правильный!
В Австрии заявили, что Европа не должна полностью отказываться от российского газа
9 часов сна — и минус 6 лет интеллекта: шокирующий эффект полезной привычки
Подольская раскрыла, как Пресняков реагирует на её выступления в мини-юбках
Как навести порядок с кастрюлями и сковородками на маленькой кухне: 8 проверенных приёмов
Забудьте про классическую Mazda MX-5: британцы создали рестомод с мощностью 375 л.с. — секрет в электрифицирующем звуке V6
Кризис или решение? Как Маск предлагает справиться с энергетическими вызовами современности
Ошибки любви: чем вы пугаете свою кошку, даже не осознавая
Квантовый компьютер показал: гибель мира может начаться изнутри
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.