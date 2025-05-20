Столовая СССР: тефтели по ГОСТу 1979 года — вкус из детства

Ах, советская столовая. Линолеум, который видел Брежнева, алюминиевые ложки, скользящие по фарфоровым тарелкам, и запах — тот самый, смесь подливки, манки и "Кухни №5".
А в меню — святое: тефтели с подливой. Не какие-то там модные митболы с киноа, а настоящие, по ГОСТу 1979 года. И да, никто не знал, что такое "глютен", но ели — и были счастливы.
Ингредиенты (на 10 порций, как в типичной столовой на ЛТЗ)
Для тефтелей:
Для подливки (а это важнее самих тефтелей):
Как готовили в СССР (и как можешь повторить ты):
Прокрути мясо на мясорубке (да, именно на мясорубке, а не в блендере — не устраивай предательство). Добавь мелко нарезанный лук, рис, яйцо, соль, перец. Перемешай до консистенции "как у детского пластилина". Сформируй тефтели — аккуратно, руками, слегка мокрыми. Размер — как мячик для пинг-понга или "на одну хорошую ложку".
Обжарь тефтели на сковороде до легкой корочки — не как котлеты, а чуть-чуть. Они же потом всё равно пойдут в жаровню (или в кастрюлю, если у тебя нет жаровни, как у поваров ВОХР).
Подливка! На той же сковороде спассеруй лук и морковь, добавь муку, томатную пасту, немного воды. Помешивай, не отвлекайся на соцсети — подливка не любит невнимательных. Добавь лавровый лист и щепотку сахара, чтобы "выровнять кислотность", как говорила тётя Вера, технолог по питанию.
Сложи тефтели в форму, залей подливкой, накрой фольгой (ну или крышкой) и томи в духовке 30-40 минут при 180 градусах. Можно и в кастрюле — главное, чтобы шипело вкусно.
Подача
С пюрешкой. Только с пюрешкой. И с компотом из сухофруктов, если хочешь полное погружение в эпоху. Сверху — капля той самой подливы. По желанию — зелёный горошек для красоты и ложка "ностальгии по детству, когда деревья были большие, а тефтели — сытные".
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