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Тайна ярко-красного борща: добавьте всего одну ложку, и он приобретёт идеальный цвет

1:17
Еда

Не все знают, как сохранить насыщенный красный цвет борща. Часто он теряет яркость и становится рыжим или бурым. Чтобы этого избежать, нужно добавить особый ингредиент в зажарку. Это не лимон, как иногда делают, а яблочный уксус. Он помогает сохранить цвет свёклы и делает вкус борща мягче по сравнению со столовым уксусом.

Красный борщ
Фото: commons.wikimedia.org by Maksym Kozlenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Красный борщ

Для приготовления зажарки натрите свёклу на крупной тёрке, мелко нарежьте морковь, лук и чеснок. Обжарьте овощи на растительном масле до мягкости, добавив соль и специи. Затем влейте столовую ложку яблочного уксуса и столько же сахара.

Когда свёкла станет мягкой, снимите сковороду с огня. Готовую заправку добавьте в борщ в конце приготовления, когда картофель и капуста будут готовы. Солить и перчить суп дополнительно не нужно — все нужные вкусы уже есть в заправке.

После добавления заправки перемешайте борщ, доведите до кипения и сразу снимите с огня. Накройте кастрюлю крышкой и дайте борщу настояться 15 минут. Ваш яркий и ароматный борщ готов! Приятного аппетита!

Уточнения

Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.
 

Я́блочный у́ксус — уксус, получаемый микробиологическим методом из яблочного сырья.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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