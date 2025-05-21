Секрет нежного десерта: как приготовить йогуртовые печенья мадлен с чаем Эрл Грей за всего 10 минут

1:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Нежная классика с необычным вкусом. Йогуртовые печенья мадлен с ароматом бергамота чая Эрл Грей — это десерт, который покорит вас своей воздушной текстурой и изысканным вкусом.

Фото: commons.wikimedia.org by Evan Shelhamer, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Печенье мадлен

Сочетание мягкого йогурта и утонченного цитрусового аромата чая Эрл Грей создает идеальный десерт для кофе, послеобеденного чая или как уютный перекус.

Ингредиенты (на 12 штук):

75 г сливочного масла (плюс для смазывания формочек)

1 ч. л. рассыпного чая Эрл Грей

1 яйцо

1 ч. л. жидкого меда

75 г сахарной пудры

100 г пшеничной муки высшего сорта

1 ч. л. разрыхлителя

Щепотка соли

2 ст. л. белого йогурта

Цедра 1 лимона

Сахарная пудра для украшения

Приготовление

Разогрейте духовку до 220°C. Смажьте формочки для печений мадлен сливочным маслом. Положите 75 г сливочного масла и чайные листья Эрл Грей в миску, подходящую для использования в микроволновой печи. Растопите их за 15-20 секунд, затем дайте остыть 10 минут. Взбейте яйцо, мед и сахар до легкой и воздушной консистенции. Просейте муку, разрыхлитель и щепотку соли. Добавьте растопленное масло с чаем. Введите йогурт и цедру лимона. Тщательно перемешайте и равномерно распределите по формочкам. Выпекайте 8-10 минут, пока мадлен не станут золотистыми и воздушными. Дайте остыть несколько минут, затем аккуратно переложите на решетку. Посыпьте сахарной пудрой и подавайте теплыми с чашкой чая, советует apetitonline.cz.

Уточнения

Мадлен (фр madeleine) — французское бисквитное печенье небольшого размера из Коммерси, обычно в форме морских гребешков.

