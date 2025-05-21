Секрет нежного десерта: как приготовить йогуртовые печенья мадлен с чаем Эрл Грей за всего 10 минут
1:55
Нежная классика с необычным вкусом. Йогуртовые печенья мадлен с ароматом бергамота чая Эрл Грей — это десерт, который покорит вас своей воздушной текстурой и изысканным вкусом.
Фото: commons.wikimedia.org by Evan Shelhamer, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Печенье мадлен
Сочетание мягкого йогурта и утонченного цитрусового аромата чая Эрл Грей создает идеальный десерт для кофе, послеобеденного чая или как уютный перекус.
Ингредиенты (на 12 штук):
- 75 г сливочного масла (плюс для смазывания формочек)
- 1 ч. л. рассыпного чая Эрл Грей
- 1 яйцо
- 1 ч. л. жидкого меда
- 75 г сахарной пудры
- 100 г пшеничной муки высшего сорта
- 1 ч. л. разрыхлителя
- Щепотка соли
- 2 ст. л. белого йогурта
- Цедра 1 лимона
- Сахарная пудра для украшения
Приготовление
- Разогрейте духовку до 220°C. Смажьте формочки для печений мадлен сливочным маслом.
- Положите 75 г сливочного масла и чайные листья Эрл Грей в миску, подходящую для использования в микроволновой печи. Растопите их за 15-20 секунд, затем дайте остыть 10 минут.
- Взбейте яйцо, мед и сахар до легкой и воздушной консистенции.
- Просейте муку, разрыхлитель и щепотку соли. Добавьте растопленное масло с чаем.
- Введите йогурт и цедру лимона. Тщательно перемешайте и равномерно распределите по формочкам.
- Выпекайте 8-10 минут, пока мадлен не станут золотистыми и воздушными.
- Дайте остыть несколько минут, затем аккуратно переложите на решетку.
- Посыпьте сахарной пудрой и подавайте теплыми с чашкой чая, советует apetitonline.cz.
Уточнения
Мадлен (фр madeleine) — французское бисквитное печенье небольшого размера из Коммерси, обычно в форме морских гребешков.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру