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Секрет нежного десерта: как приготовить йогуртовые печенья мадлен с чаем Эрл Грей за всего 10 минут

1:55
Еда

Нежная классика с необычным вкусом. Йогуртовые печенья мадлен с ароматом бергамота чая Эрл Грей — это десерт, который покорит вас своей воздушной текстурой и изысканным вкусом.

Печенье мадлен
Фото: commons.wikimedia.org by Evan Shelhamer, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Печенье мадлен

Сочетание мягкого йогурта и утонченного цитрусового аромата чая Эрл Грей создает идеальный десерт для кофе, послеобеденного чая или как уютный перекус.

Ингредиенты (на 12 штук):

  • 75 г сливочного масла (плюс для смазывания формочек)
  • 1 ч. л. рассыпного чая Эрл Грей
  • 1 яйцо
  • 1 ч. л. жидкого меда
  • 75 г сахарной пудры
  • 100 г пшеничной муки высшего сорта
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • Щепотка соли
  • 2 ст. л. белого йогурта
  • Цедра 1 лимона
  • Сахарная пудра для украшения

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 220°C. Смажьте формочки для печений мадлен сливочным маслом.
  2. Положите 75 г сливочного масла и чайные листья Эрл Грей в миску, подходящую для использования в микроволновой печи. Растопите их за 15-20 секунд, затем дайте остыть 10 минут.
  3. Взбейте яйцо, мед и сахар до легкой и воздушной консистенции.
  4. Просейте муку, разрыхлитель и щепотку соли. Добавьте растопленное масло с чаем.
  5. Введите йогурт и цедру лимона. Тщательно перемешайте и равномерно распределите по формочкам.
  6. Выпекайте 8-10 минут, пока мадлен не станут золотистыми и воздушными.
  7. Дайте остыть несколько минут, затем аккуратно переложите на решетку.
  8. Посыпьте сахарной пудрой и подавайте теплыми с чашкой чая, советует apetitonline.cz.

Уточнения

Мадлен (фр  madeleine) — французское бисквитное печенье небольшого размера из Коммерси, обычно в форме морских гребешков. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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