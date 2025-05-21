Самая быстрая закуска: готовим хрустящие и ароматные гренки с чесноком за 5 минут

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Даже если у вас под рукой есть только хлеб, чеснок и масло, это не повод отчаиваться. За 5 минут можно приготовить аппетитную закуску, которая станет настоящим украшением стола. Такие гренки прекрасно сочетаются с супом, салатами, пивом или просто как перекус.

Фото: flickr.com by Игорь Хмиловский, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Суп и гренки

Ингредиенты:

3 ломтика черного или белого хлеба;

2-3 зубчика чеснока;

2-3 столовые ложки растительного масла;

щепотка соли;

сушёные травы (по желанию).

Чесночные гренки — это простое, но очень вкусное блюдо. Главное — не пережарить чеснок, чтобы он сохранил свой аромат, а не стал горьким.

Приготовление:

Нарежьте хлеб ломтиками или брусочками. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Пока масло нагревается, мелко нарежьте или пропустите чеснок через пресс. Обжарьте хлеб до золотистой корочки. За минуту до готовности добавьте чеснок с солью. При желании посыпьте гренки сушёными травами, такими как орегано или базилик.

В итоге у вас получатся ароматные и хрустящие гренки, которые не требуют сложных ингредиентов. А главное — всё необходимое для их приготовления уже есть на вашей кухне.

Уточнения

Гре́нки́ гренки-сухарики, крутоны (фр. croûton) — общераспространённое название изделия из ломтиков свежего или чёрствого хлеба, обжаренных с растительным маслом на сковороде, противне или в специальных кухонных устройствах бытового и промышленного назначения (жарочные шкафы, тостеры и другие).

