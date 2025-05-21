Самая быстрая закуска: готовим хрустящие и ароматные гренки с чесноком за 5 минут

Даже если у вас под рукой есть только хлеб, чеснок и масло, это не повод отчаиваться. За 5 минут можно приготовить аппетитную закуску, которая станет настоящим украшением стола. Такие гренки прекрасно сочетаются с супом, салатами, пивом или просто как перекус.
Ингредиенты:
Чесночные гренки — это простое, но очень вкусное блюдо. Главное — не пережарить чеснок, чтобы он сохранил свой аромат, а не стал горьким.
Приготовление:
В итоге у вас получатся ароматные и хрустящие гренки, которые не требуют сложных ингредиентов. А главное — всё необходимое для их приготовления уже есть на вашей кухне.
Гре́нки́ гренки-сухарики, крутоны (фр. croûton) — общераспространённое название изделия из ломтиков свежего или чёрствого хлеба, обжаренных с растительным маслом на сковороде, противне или в специальных кухонных устройствах бытового и промышленного назначения (жарочные шкафы, тостеры и другие).
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