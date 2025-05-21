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Самая быстрая закуска: готовим хрустящие и ароматные гренки с чесноком за 5 минут

1:20
Еда

Даже если у вас под рукой есть только хлеб, чеснок и масло, это не повод отчаиваться. За 5 минут можно приготовить аппетитную закуску, которая станет настоящим украшением стола. Такие гренки прекрасно сочетаются с супом, салатами, пивом или просто как перекус.

Суп и гренки
Фото: flickr.com by Игорь Хмиловский, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Суп и гренки

Ингредиенты:

  • 3 ломтика черного или белого хлеба;
  • 2-3 зубчика чеснока;
  • 2-3 столовые ложки растительного масла;
  • щепотка соли;
  • сушёные травы (по желанию).

Чесночные гренки — это простое, но очень вкусное блюдо. Главное — не пережарить чеснок, чтобы он сохранил свой аромат, а не стал горьким.

Приготовление:

  1. Нарежьте хлеб ломтиками или брусочками.
  2. Разогрейте сковороду с растительным маслом.
  3. Пока масло нагревается, мелко нарежьте или пропустите чеснок через пресс.
  4. Обжарьте хлеб до золотистой корочки.
  5. За минуту до готовности добавьте чеснок с солью.
  6. При желании посыпьте гренки сушёными травами, такими как орегано или базилик.

В итоге у вас получатся ароматные и хрустящие гренки, которые не требуют сложных ингредиентов. А главное — всё необходимое для их приготовления уже есть на вашей кухне.

Уточнения

Гре́нки́ гренки-сухарики, крутоны (фр. croûton) — общераспространённое название изделия из ломтиков свежего или чёрствого хлеба, обжаренных с растительным маслом на сковороде, противне или в специальных кухонных устройствах бытового и промышленного назначения (жарочные шкафы, тостеры и другие).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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