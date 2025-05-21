Нежный салат из молодой капусты: секретный ингредиент, который сделает его уникальным

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Май — начало сезона свежих овощей. На рынках и в магазинах появляется сочная молодая капуста. В этом месяце её готовят особенно часто, ведь из неё можно приготовить множество вкусных блюд. Одно из самых популярных — салат из капусты. Он получается нежным, хрустящим и сочным.

Фото: flickr.com by mdid, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Салат из капусты и моркови

Ингредиенты:

Молодая капуста — 1 кочан.

Твёрдый сыр — 50 г.

Соль, перец — по вкусу.

Растительное масло или майонез — для заправки.

Морковь (по желанию) — 1 шт.

Маринованный лук (по желанию) — 1 шт.

Приготовление:

Капусту мелко нашинковать. Посолить и поперчить по вкусу. Тщательно размять руками, чтобы она стала мягче и пустила сок. Натереть твёрдый сыр на крупной тёрке. Добавить сыр к капусте. По желанию можно натереть свежую морковь и нарезать маринованный лук. Заправить салат растительным маслом или майонезом.

Этот салат отлично сочетается с горячим отварным картофелем. Приятного аппетита!

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

