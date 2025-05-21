Нежный салат из молодой капусты: секретный ингредиент, который сделает его уникальным

Май — начало сезона свежих овощей. На рынках и в магазинах появляется сочная молодая капуста. В этом месяце её готовят особенно часто, ведь из неё можно приготовить множество вкусных блюд. Одно из самых популярных — салат из капусты. Он получается нежным, хрустящим и сочным.
Ингредиенты:
Приготовление:
Этот салат отлично сочетается с горячим отварным картофелем. Приятного аппетита!
Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.
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