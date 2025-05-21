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Нежный салат из молодой капусты: секретный ингредиент, который сделает его уникальным

1:10
Еда

Май — начало сезона свежих овощей. На рынках и в магазинах появляется сочная молодая капуста. В этом месяце её готовят особенно часто, ведь из неё можно приготовить множество вкусных блюд. Одно из самых популярных — салат из капусты. Он получается нежным, хрустящим и сочным.

Салат из капусты и моркови
Фото: flickr.com by mdid, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Салат из капусты и моркови

Ингредиенты:

  • Молодая капуста — 1 кочан.
  • Твёрдый сыр — 50 г.
  • Соль, перец — по вкусу.
  • Растительное масло или майонез — для заправки.
  • Морковь (по желанию) — 1 шт.
  • Маринованный лук (по желанию) — 1 шт.

Приготовление:

  1. Капусту мелко нашинковать.
  2. Посолить и поперчить по вкусу.
  3. Тщательно размять руками, чтобы она стала мягче и пустила сок.
  4. Натереть твёрдый сыр на крупной тёрке.
  5. Добавить сыр к капусте.
  6. По желанию можно натереть свежую морковь и нарезать маринованный лук.
  7. Заправить салат растительным маслом или майонезом.

Этот салат отлично сочетается с горячим отварным картофелем. Приятного аппетита!

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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