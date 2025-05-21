Никакой стерилизации: эти маринованные грибы готовы через 2 часа и сносят крышу вкусом

Если вы ещё не пробовали быстрые маринованные шампиньоны, срочно исправляйте ситуацию. Это один из тех редких случаев, когда вкус, простота и доступность сходятся в одной тарелке. Готовятся за 15 минут — и всего через пару часов можно подавать к столу. Подойдут и к праздничному ужину, и как экспресс-закуска к неожиданным гостям.
Шампиньоны (лучше мелкие) — 1 кг
Уксус 9% — 3 ст. л.
Чеснок — 3 зубчика
Репчатый лук — 1 шт.
Красный сладкий перец — 1 небольшой
Зелёный лук — 0,5 пучка
Укроп — по вкусу
Сахар — 1 ст. л.
Соль — по вкусу
Лавровый лист — 2 шт.
Шаг 1. Подготовка грибов
Очистите шампиньоны влажной салфеткой, не мойте под струей! Сложите в кастрюлю, залейте водой с 0,5 ст. л. уксуса.
Шаг 2. Отваривание
Доведите до кипения, снимите пену, варите 15 минут на среднем огне. Откиньте на дуршлаг.
Шаг 3. Нарезка
Тонко нашинкуйте лук и чеснок. Перец очистите от семян, мелко нарежьте.
Шаг 4. Зелень
Промойте и обсушите укроп и зелёный лук. Мелко нарежьте.
Шаг 5. Маринование
Сложите грибы в большую миску, добавьте овощи, зелень, сахар, соль, уксус и лавровый лист. Перемешайте. Накройте плёнкой и оставьте на 2 часа при комнатной температуре.
Шампиньо́н (также печерица) (лат. Agaricus) — род пластинчатых грибов семейства Шампиньоновые (Агариковые) (Agaricaceae).
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О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.