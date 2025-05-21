Никакой стерилизации: эти маринованные грибы готовы через 2 часа и сносят крышу вкусом

1:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы ещё не пробовали быстрые маринованные шампиньоны, срочно исправляйте ситуацию. Это один из тех редких случаев, когда вкус, простота и доступность сходятся в одной тарелке. Готовятся за 15 минут — и всего через пару часов можно подавать к столу. Подойдут и к праздничному ужину, и как экспресс-закуска к неожиданным гостям.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Шампиньоны

Ингредиенты (на 4 порции):

Шампиньоны (лучше мелкие) — 1 кг

Уксус 9% — 3 ст. л.

Чеснок — 3 зубчика

Репчатый лук — 1 шт.

Красный сладкий перец — 1 небольшой

Зелёный лук — 0,5 пучка

Укроп — по вкусу

Сахар — 1 ст. л.

Соль — по вкусу

Лавровый лист — 2 шт.

Как готовить:

Шаг 1. Подготовка грибов

Очистите шампиньоны влажной салфеткой, не мойте под струей! Сложите в кастрюлю, залейте водой с 0,5 ст. л. уксуса.

Шаг 2. Отваривание

Доведите до кипения, снимите пену, варите 15 минут на среднем огне. Откиньте на дуршлаг.

Шаг 3. Нарезка

Тонко нашинкуйте лук и чеснок. Перец очистите от семян, мелко нарежьте.

Шаг 4. Зелень

Промойте и обсушите укроп и зелёный лук. Мелко нарежьте.

Шаг 5. Маринование

Сложите грибы в большую миску, добавьте овощи, зелень, сахар, соль, уксус и лавровый лист. Перемешайте. Накройте плёнкой и оставьте на 2 часа при комнатной температуре.

Уточнения

Шампиньо́н (также печерица) (лат. Agaricus) — род пластинчатых грибов семейства Шампиньоновые (Агариковые) (Agaricaceae).

