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Никакой стерилизации: эти маринованные грибы готовы через 2 часа и сносят крышу вкусом

1:44
Еда

Если вы ещё не пробовали быстрые маринованные шампиньоны, срочно исправляйте ситуацию. Это один из тех редких случаев, когда вкус, простота и доступность сходятся в одной тарелке. Готовятся за 15 минут — и всего через пару часов можно подавать к столу. Подойдут и к праздничному ужину, и как экспресс-закуска к неожиданным гостям.

Шампиньоны
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Шампиньоны

Ингредиенты (на 4 порции):

  • Шампиньоны (лучше мелкие) — 1 кг

  • Уксус 9% — 3 ст. л.

  • Чеснок — 3 зубчика

  • Репчатый лук — 1 шт.

  • Красный сладкий перец — 1 небольшой

  • Зелёный лук — 0,5 пучка

  • Укроп — по вкусу

  • Сахар — 1 ст. л.

  • Соль — по вкусу

  • Лавровый лист — 2 шт.

Как готовить:

Шаг 1. Подготовка грибов
Очистите шампиньоны влажной салфеткой, не мойте под струей! Сложите в кастрюлю, залейте водой с 0,5 ст. л. уксуса.

Шаг 2. Отваривание
Доведите до кипения, снимите пену, варите 15 минут на среднем огне. Откиньте на дуршлаг.

Шаг 3. Нарезка
Тонко нашинкуйте лук и чеснок. Перец очистите от семян, мелко нарежьте.

Шаг 4. Зелень
Промойте и обсушите укроп и зелёный лук. Мелко нарежьте.

Шаг 5. Маринование
Сложите грибы в большую миску, добавьте овощи, зелень, сахар, соль, уксус и лавровый лист. Перемешайте. Накройте плёнкой и оставьте на 2 часа при комнатной температуре.

Уточнения

Шампиньо́н (также печерица) (лат. Agaricus) — род пластинчатых грибов семейства Шампиньоновые (Агариковые) (Agaricaceae). 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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