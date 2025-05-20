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Продукты, которые поднимут вас на ноги: 6 секретных продуктов для хорошего настроения

3:07
Еда

Употребляли ли вы когда-нибудь продукты, богатые триптофаном? Если нет, возможно, стоит попробовать! Эти продукты могут способствовать увеличению выработки серотонина, который часто называют гормоном счастья. Поэтому, включая их в свой рацион, вы можете улучшить самочувствие.

Лосось в соусе
Фото: commons.wikimedia.org by Dezidor, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Лосось в соусе

Что такое серотонин?

Серотонин — это нейромедиатор и гормон, который играет важную роль в регулировании настроения. Врачи считают его уровень ключевым фактором психического здоровья.

Почему серотонин важен?

Серотонин помогает улучшить настроение, снизить уровень стресса и улучшить качество сна. Однако низкий уровень серотонина может привести к серьёзным проблемам, таким как депрессия, тревога и бессонница, напоминает glamour.hu.

Как повысить уровень серотонина?

Одним из способов является включение в рацион продуктов, богатых триптофаном — аминокислотой, которая является предшественником серотонина. Вот несколько таких продуктов:

  1. Яйца. Белок, содержащийся в яйцах, помогает повысить уровень триптофана в крови. Особенно полезен яичный желток, который также содержит тирозин, жирные кислоты омега-3, холин и биотин.
  2. Сыр. Сыр — это отличный источник триптофана. Если вы любите макароны с сыром, вы можете приготовить их с добавлением чеддера, яиц и молока, чтобы увеличить количество триптофана. Для более полезного варианта используйте цельнозерновую пасту.
  3. Лосось. Лосось также богат триптофаном. Кроме того, он помогает снизить уровень холестерина, артериальное давление и является источником жирных кислот омега-3. Вы можете приготовить фриттату с лососем, яйцами и молоком — это блюдо будет особенно полезным.
  4. Орехи и семена. Орехи и семена — это ещё один отличный источник триптофана. Регулярное употребление орехов также может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и является хорошим источником клетчатки, витаминов и антиоксидантов.
  5. Индейка. Мясо индейки, особенно грудка, содержит триптофан и может помочь улучшить настроение и качество сна. Вы можете приготовить из индейки разнообразные блюда: жареную индейку, фрикадельки с овощами, салат, сэндвичи, лепёшки или рагу.
  6. Тофу. Тофу — это отличный выбор для вегетарианцев и веганов. Он может заменить любой белок и является источником триптофана. Если вы выберете обогащённый кальцием тофу, это также поможет укрепить кости.

Триптофан повышает уровень серотонина, способствуя ощущению спокойствия и улучшая сон. Регулярное употребление продуктов, богатых триптофаном, может положительно повлиять на ваше самочувствие и общее состояние здоровья.

Уточнения

Серотони́н 5-гидрокситриптамин, 5-НТ — один из основных нейромедиаторов.

Триптофа́н (β-(β-индолил)-α-аминопропионовая кислота, сокр.: Три, Трп, Trp, W) — ароматическая альфа-аминокислота.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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