Яйца всмятку с гренками: простой рецепт, который пахнет детством

2:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Кто в детстве ел яйца всмятку по утрам? Скорее всего, те, у кого была бабушка с золотыми руками и философией "никакого холестерина мы тогда не боялись". Яйца, сваренные "всмятку", подавались с хлебом, солью, иногда прямо в блюдце — и были настоящим гастрономическим утешением.

Фото: flickr.com by Michael Matuzak, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Яйца

Сегодня вкус и польза остались, а вот техника приготовления — всё ещё путает. То вытекает, как из скорлупы кефира, то внутри твёрдое, как вкрутую. Чтобы получить тот самый идеальный полужидкий желток, нужны не просто минуты — нужны секунды и точность. Ниже — пошаговая шпаргалка, проверенная временем и кухонным таймером.

Как сварить яйца всмятку на плите

Способ 1. Без варки — с выключением

Яйца + холодная вода (покрывает на 2 см) в небольшом ковшике. Доводим до кипения. Сразу выключаем огонь и накрываем крышкой. Через 2 минуты — готово.

Способ 2. С контролем минуты

Воду доводим до кипения, убавляем огонь. Варим 1 мин. 30 сек. Перекладываем в ледяную воду.

Способ 3. В кипящую воду

Вскипятите воду с 1 ч. л. соли. Осторожно опустите яйцо комнатной температуры. Варите 2 мин. 30 сек. Остужаем в холодной воде.

В мультиварке

Вариант 1. На пару

Налейте в чашу 1 л воды. Установите решётку, выложите яйца. Режим "Варка на пару". 3 минуты после закипания — и всё.

Вариант 2. С водой

Яйца + холодная вода + 1 ч. л. соли. Режим "Варка на пару". С момента закипания — 2 минуты.

Важные тонкости

Мойте яйца перед варкой — скорлупа контактирует с продуктом.

После варки в ледяную воду на 2 мин — это прекратит готовку и облегчит чистку.

Учитывайте размер: для крупных прибавьте 10-20 сек., для мелких — столько же уберите.

С чем подать яйца всмятку

В чистом виде — классика.

С гренками, обжаренными с чесноком.

В блюдце с крошеным хлебом, солью, зеленью и щепоткой перца.

Или — как в детстве: ложкой прямо из скорлупки.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

