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Яйца всмятку с гренками: простой рецепт, который пахнет детством

2:25
Еда

Кто в детстве ел яйца всмятку по утрам? Скорее всего, те, у кого была бабушка с золотыми руками и философией "никакого холестерина мы тогда не боялись". Яйца, сваренные "всмятку", подавались с хлебом, солью, иногда прямо в блюдце — и были настоящим гастрономическим утешением.

Яйца
Фото: flickr.com by Michael Matuzak, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Яйца

Сегодня вкус и польза остались, а вот техника приготовления — всё ещё путает. То вытекает, как из скорлупы кефира, то внутри твёрдое, как вкрутую. Чтобы получить тот самый идеальный полужидкий желток, нужны не просто минуты — нужны секунды и точность. Ниже — пошаговая шпаргалка, проверенная временем и кухонным таймером.

Как сварить яйца всмятку на плите

Способ 1. Без варки — с выключением

  1. Яйца + холодная вода (покрывает на 2 см) в небольшом ковшике.

  2. Доводим до кипения.

  3. Сразу выключаем огонь и накрываем крышкой.

  4. Через 2 минуты — готово.

Способ 2. С контролем минуты

  1. Воду доводим до кипения, убавляем огонь.

  2. Варим 1 мин. 30 сек.

  3. Перекладываем в ледяную воду.

Способ 3. В кипящую воду

  1. Вскипятите воду с 1 ч. л. соли.

  2. Осторожно опустите яйцо комнатной температуры.

  3. Варите 2 мин. 30 сек.

  4. Остужаем в холодной воде.

В мультиварке

Вариант 1. На пару

  1. Налейте в чашу 1 л воды.

  2. Установите решётку, выложите яйца.

  3. Режим "Варка на пару".

  4. 3 минуты после закипания — и всё.

Вариант 2. С водой

  1. Яйца + холодная вода + 1 ч. л. соли.

  2. Режим "Варка на пару".

  3. С момента закипания — 2 минуты.

Важные тонкости

  • Мойте яйца перед варкой — скорлупа контактирует с продуктом.

  • После варки в ледяную воду на 2 мин — это прекратит готовку и облегчит чистку.

  • Учитывайте размер: для крупных прибавьте 10-20 сек., для мелких — столько же уберите.

С чем подать яйца всмятку

  • В чистом виде — классика.

  • С гренками, обжаренными с чесноком.

  • В блюдце с крошеным хлебом, солью, зеленью и щепоткой перца.

  • Или — как в детстве: ложкой прямо из скорлупки.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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