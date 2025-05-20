Мягкий хлеб, жёсткая правда: в этой выпечке — то, что кладут в обувь и ковры

3:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Мягкий батон, ароматная булочка, сдобная булка из супермаркета — всё это может содержать ингредиент, который уже запрещён в Евросоюзе, Китае, Индии и Австралии. Речь идёт об азодикарбонамиде (ADA) - веществе, которое используют и в хлебопечении, и при производстве… ковриков для йоги, обуви и резиновых прокладок.

Фото: commons.wikimedia.org by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Хлеб

Пока западные страны чистят пищевую промышленность от сомнительных добавок, в России ADA по-прежнему разрешён - и, скорее всего, присутствует в вашей выпечке, особенно в фабричной.

Что такое ADA и зачем он нужен в хлебе

На упаковке он может скрываться под кодом E927а. Этот компонент добавляют в муку и тесто, чтобы хлеб:

был мягче и воздушнее,

хранился дольше,

выглядел белее.

ADA — это химикат, разрушающий структуру клейковины, благодаря чему тесто становится эластичнее. И именно за эти свойства его активно используют в массовом производстве хлеба, булочек, круассанов, пирожков, сухариков, сдобы и других "удобных" продуктов.

Почему его запрещают в других странах

Проблема в том, что при нагревании ADA распадается на два потенциально опасных вещества:

Семикарбазид

Уретан

Они ассоциируются с повышенным риском развития опухолей, особенно в экспериментах на животных. Кроме того, у людей, работающих с ADA, зафиксированы:

кожные высыпания,

раздражение дыхательных путей,

приступы астмы.

Есть и подозрения, что эта добавка может влиять на гормональную систему и снижать иммунитет - хотя исследований пока недостаточно.

Почему в России об этом почти не говорят

В России пищевые добавки, разрешённые в ЕС, автоматически считаются безопасными, если не указано иное. Но вот парадокс: ADA в ЕС запрещён, а в реестре РФ он всё ещё числится как допустимый компонент.

Многие производители просто продолжают использовать устаревшие технологии и добавки, потому что:

это дёшево ,

удобно для транспортировки и хранения,

не вызывает нареканий у надзора, если всё по ГОСТу.

Как избежать ADA в своём рационе

Пока регуляторы молчат, потребитель может сам защитить себя и своих близких:

Читайте состав. Если видите E927а или "азодикарбонамид" — не берите.

Избегайте фабричной выпечки. Особенно дешёвой продукции из супермаркетов и АЗС.

Отдавайте предпочтение небольшим пекарням или домашнему хлебу — в нём реже используют промышленные ускорители.

Органическая мука (даже российского производства) часто не содержит E-добавок.

Три факта, которые вы точно не знали об ADA:

В США эту добавку хотят запретить только сейчас, а в Европе она под запретом уже много лет. ADA используется в производстве ковров, пенопласта и шин. Булочка с ADA может выглядеть вкуснее и мягче — но вы не почувствуете, что в ней есть химия, пока не начнутся проблемы.

Уточнения

Хлеб - пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.



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