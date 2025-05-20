Мягкий хлеб, жёсткая правда: в этой выпечке — то, что кладут в обувь и ковры

Мягкий батон, ароматная булочка, сдобная булка из супермаркета — всё это может содержать ингредиент, который уже запрещён в Евросоюзе, Китае, Индии и Австралии. Речь идёт об азодикарбонамиде (ADA) - веществе, которое используют и в хлебопечении, и при производстве… ковриков для йоги, обуви и резиновых прокладок.
Пока западные страны чистят пищевую промышленность от сомнительных добавок, в России ADA по-прежнему разрешён - и, скорее всего, присутствует в вашей выпечке, особенно в фабричной.
На упаковке он может скрываться под кодом E927а. Этот компонент добавляют в муку и тесто, чтобы хлеб:
был мягче и воздушнее,
хранился дольше,
выглядел белее.
ADA — это химикат, разрушающий структуру клейковины, благодаря чему тесто становится эластичнее. И именно за эти свойства его активно используют в массовом производстве хлеба, булочек, круассанов, пирожков, сухариков, сдобы и других "удобных" продуктов.
Проблема в том, что при нагревании ADA распадается на два потенциально опасных вещества:
Семикарбазид
Уретан
Они ассоциируются с повышенным риском развития опухолей, особенно в экспериментах на животных. Кроме того, у людей, работающих с ADA, зафиксированы:
кожные высыпания,
раздражение дыхательных путей,
приступы астмы.
Есть и подозрения, что эта добавка может влиять на гормональную систему и снижать иммунитет - хотя исследований пока недостаточно.
В России пищевые добавки, разрешённые в ЕС, автоматически считаются безопасными, если не указано иное. Но вот парадокс: ADA в ЕС запрещён, а в реестре РФ он всё ещё числится как допустимый компонент.
Многие производители просто продолжают использовать устаревшие технологии и добавки, потому что:
это дёшево,
удобно для транспортировки и хранения,
не вызывает нареканий у надзора, если всё по ГОСТу.
Пока регуляторы молчат, потребитель может сам защитить себя и своих близких:
Читайте состав. Если видите E927а или "азодикарбонамид" — не берите.
Избегайте фабричной выпечки. Особенно дешёвой продукции из супермаркетов и АЗС.
Отдавайте предпочтение небольшим пекарням или домашнему хлебу — в нём реже используют промышленные ускорители.
Органическая мука (даже российского производства) часто не содержит E-добавок.
В США эту добавку хотят запретить только сейчас, а в Европе она под запретом уже много лет.
ADA используется в производстве ковров, пенопласта и шин.
Булочка с ADA может выглядеть вкуснее и мягче — но вы не почувствуете, что в ней есть химия, пока не начнутся проблемы.
Хлеб - пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.
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