Если бы у советской кухни был свой гимн, то это была бы "Селёдка под шубой".
Скромный на вид, но могучий по смыслу, этот салат объединял поколения, города и эпохи. Он был не просто блюдом, а символом праздника, знаком стабильности и обязательным пунктом любого застолья от Калининграда до Владивостока.
А с течением времени он не исчез, а трансформировался — следуя за вкусами, модой и гастрономическими экспериментами.
Эволюция "шубы" по десятилетиям
"Селёдка под шубой" — больше, чем рецепт. Это культурный артефакт, живая часть советской (и постсоветской) идентичности, которая пережила эпохи, реформы и гастрономические веяния. И где бы мы ни были — если на столе появляется розовый салат под майонезной "шапкой", значит, есть повод собраться и вспомнить, как это было: просто, душевно и — вкусно.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Этот тёмный, сладкий и полезный фрукт недооценивают зря. Он укрепляет кости, разглаживает кожу и улучшает пищеварение — пора узнать его поближе.