Огурцы не любят холод и пакеты: что делать, чтобы они не вяли

Купили свежие, хрустящие огурцы — а через пару дней в холодильнике они превратились в водянистую тень самих себя? Знакомо? Всё дело в одной мелочи, которую допускают почти все.
Первая ошибка — класть огурцы в герметичный полиэтиленовый пакет. Без воздуха и при скоплении влаги они буквально "запотевают" и начинают портиться изнутри. В итоге вместо хруста — сырость и привкус холодильника.
Правильнее — завернуть их во влажное кухонное полотенце и положить в ящик для овощей. Полотенце удержит нужный уровень влаги, но не создаст парникового эффекта.
Огурцы — не любители холода. Слишком низкая температура (ниже 5 °C) разрушает их клеточную структуру: кожица становится вялой, вкус — водянистым, цвет — желтоватым. Оптимальный режим — 7-10 °C.
Если огурцы начинают желтеть — это не "естественное старение", а сигнал: условия хранения явно не те.
Не мойте огурцы заранее — вода ускоряет порчу.
Не держите рядом с фруктами, особенно яблоками и бананами — они выделяют этилен, от которого овощи стареют быстрее.
Покупайте огурцы без повреждений и тёмных пятен — они первыми начинают портиться.
Огуре́ц обыкнове́нный — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
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