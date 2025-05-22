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Огурцы не любят холод и пакеты: что делать, чтобы они не вяли

1:27
Еда

Купили свежие, хрустящие огурцы — а через пару дней в холодильнике они превратились в водянистую тень самих себя? Знакомо? Всё дело в одной мелочи, которую допускают почти все.

Свежие огурцы и пучок укропа
Фото: unsplash.com by Jonathan Pielmayer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Свежие огурцы и пучок укропа

Не душите огурцы в пакете

Первая ошибка — класть огурцы в герметичный полиэтиленовый пакет. Без воздуха и при скоплении влаги они буквально "запотевают" и начинают портиться изнутри. В итоге вместо хруста — сырость и привкус холодильника.

Правильнее — завернуть их во влажное кухонное полотенце и положить в ящик для овощей. Полотенце удержит нужный уровень влаги, но не создаст парникового эффекта.

Температура имеет значение

Огурцы — не любители холода. Слишком низкая температура (ниже 5 °C) разрушает их клеточную структуру: кожица становится вялой, вкус — водянистым, цвет — желтоватым. Оптимальный режим — 7-10 °C.

Если огурцы начинают желтеть — это не "естественное старение", а сигнал: условия хранения явно не те.

Ещё пара советов

  • Не мойте огурцы заранее — вода ускоряет порчу.

  • Не держите рядом с фруктами, особенно яблоками и бананами — они выделяют этилен, от которого овощи стареют быстрее.

  • Покупайте огурцы без повреждений и тёмных пятен — они первыми начинают портиться.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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