Огурцы не любят холод и пакеты: что делать, чтобы они не вяли

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Купили свежие, хрустящие огурцы — а через пару дней в холодильнике они превратились в водянистую тень самих себя? Знакомо? Всё дело в одной мелочи, которую допускают почти все.

Фото: unsplash.com by Jonathan Pielmayer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Свежие огурцы и пучок укропа

Не душите огурцы в пакете

Первая ошибка — класть огурцы в герметичный полиэтиленовый пакет. Без воздуха и при скоплении влаги они буквально "запотевают" и начинают портиться изнутри. В итоге вместо хруста — сырость и привкус холодильника.

Правильнее — завернуть их во влажное кухонное полотенце и положить в ящик для овощей. Полотенце удержит нужный уровень влаги, но не создаст парникового эффекта.

Температура имеет значение

Огурцы — не любители холода. Слишком низкая температура (ниже 5 °C) разрушает их клеточную структуру: кожица становится вялой, вкус — водянистым, цвет — желтоватым. Оптимальный режим — 7-10 °C.

Если огурцы начинают желтеть — это не "естественное старение", а сигнал: условия хранения явно не те.

Ещё пара советов

Не мойте огурцы заранее — вода ускоряет порчу.

Не держите рядом с фруктами, особенно яблоками и бананами — они выделяют этилен, от которого овощи стареют быстрее.

Покупайте огурцы без повреждений и тёмных пятен — они первыми начинают портиться.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

