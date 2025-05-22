Как не перепутать квас с газировкой: читаем ГОСТ и распознаём фальшивку

Выбираете в магазине квас — и кажется, что он на каждом шагу. Но не спешите радоваться. Под этикеткой с надписью "квас" может скрываться самая настоящая газировка. Отличить подделку от настоящего напитка легко — главное знать, где смотреть.
Первое — изучите полное название. Если на бутылке написано "Напиток безалкогольный газированный", а не просто "квас", перед вами ароматизированная подделка. Такой напиток делается по ГОСТ 28188-2014 — это стандарт для сладких газировок. Настоящий квас должен быть произведён по ГОСТ 31494-2012.
Если квас живой (непастеризованный или нефильтрованный), его обязательно держать в холодильнике и употребить в течение пары недель. Пастеризованный и фильтрованный хранятся дольше и могут стоять при комнатной температуре, но по пользе уступают.
Квас — традиционный славянский и балтский кислый напиток, который готовят на основе брожения из ржаной муки и солода (ржаного, ячменного) или из сухого ржаного хлеба, иногда — с добавлением пахучих трав, мёда, пчелиных сот; также готовится из свёклы, фруктов, ягод. Квас используется не только как напиток, но и является основой для классических холодных похлёбок русской кухни (окрошка, ботвинья и др.).
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