Как не перепутать квас с газировкой: читаем ГОСТ и распознаём фальшивку

1:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Выбираете в магазине квас — и кажется, что он на каждом шагу. Но не спешите радоваться. Под этикеткой с надписью "квас" может скрываться самая настоящая газировка. Отличить подделку от настоящего напитка легко — главное знать, где смотреть.

Фото: Adobe Stock by Atlas, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Квас в графине

Как распознать настоящий квас

Первое — изучите полное название. Если на бутылке написано "Напиток безалкогольный газированный", а не просто "квас", перед вами ароматизированная подделка. Такой напиток делается по ГОСТ 28188-2014 — это стандарт для сладких газировок. Настоящий квас должен быть произведён по ГОСТ 31494-2012.

Какие виды кваса бывают

Пастеризованный квас прошёл термическую обработку и может храниться до года — удобно, но почти без живых бактерий.

Непастеризованный квас сохраняет все полезные свойства, но живёт недолго и требует холодильника. Такой напиток нельзя хранить в тепле — он быстро скисает.

Нефильтрованный квас — самый полезный и "живой". Он может быть мутным с осадком (неосветлённый) или чуть более прозрачным, но всё ещё натуральным (осветлённый).

А вот фильтрованный квас уже прошёл обработку, при которой убираются микроорганизмы и осадок. Он более прозрачный, хранится дольше, но полезных веществ в нём меньше.

И напоследок — о хранении

Если квас живой (непастеризованный или нефильтрованный), его обязательно держать в холодильнике и употребить в течение пары недель. Пастеризованный и фильтрованный хранятся дольше и могут стоять при комнатной температуре, но по пользе уступают.

Уточнения

Квас — традиционный славянский и балтский кислый напиток, который готовят на основе брожения из ржаной муки и солода (ржаного, ячменного) или из сухого ржаного хлеба, иногда — с добавлением пахучих трав, мёда, пчелиных сот; также готовится из свёклы, фруктов, ягод. Квас используется не только как напиток, но и является основой для классических холодных похлёбок русской кухни (окрошка, ботвинья и др.).

