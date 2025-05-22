Обед в мультиварке за два клика: куриная печень, которая понравится даже детям

Когда хочется вкусно, быстро и без кучи грязной посуды — на помощь приходит мультиварка. Особенно, если речь о куриной печени. Она готовится за считанные минуты и при этом остаётся мягкой, сочной и ароматной.
куриная печень — 500 г
лук — 1 шт.
морковь — 1 шт.
сметана — 150 г
растительное масло — 2 ст. л.
соль, перец — по вкусу
Нарежьте лук полукольцами, морковь — натрите на крупной тёрке. Печень промойте и обсушите.
В чашу мультиварки налейте масло, включите режим "Жарка" или "Выпечка".
Обжарьте лук с морковью 5 минут до мягкости.
Добавьте печень, готовьте ещё 10 минут.
Переключите на режим "Тушение", добавьте сметану, соль и перец. Готовьте 20 минут.
И всё! Подавайте с картофельным пюре, рисом или просто с ломтем свежего хлеба.
В отзывах советуют экспериментировать: кто-то заменяет сметану сливками, кто-то добавляет зелёный горошек или любимые специи. А кто-то готовит двойную порцию — потому что исчезает с тарелок мгновенно.
Печень (печёнка) — субпродукт первой категории, внутренний орган животных (крупного и мелкого рогатого скота, свиней), домашней птицы и рыбы (минтай, треска) между желудком и диафрагмой, употребляемый человеком в пищу.
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