Обед в мультиварке за два клика: куриная печень, которая понравится даже детям

Когда хочется вкусно, быстро и без кучи грязной посуды — на помощь приходит мультиварка. Особенно, если речь о куриной печени. Она готовится за считанные минуты и при этом остаётся мягкой, сочной и ароматной.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky мультиварка

Что понадобится:

куриная печень — 500 г

лук — 1 шт.

морковь — 1 шт.

сметана — 150 г

растительное масло — 2 ст. л.

соль, перец — по вкусу

Как готовить:

Нарежьте лук полукольцами, морковь — натрите на крупной тёрке. Печень промойте и обсушите. В чашу мультиварки налейте масло, включите режим "Жарка" или "Выпечка". Обжарьте лук с морковью 5 минут до мягкости. Добавьте печень, готовьте ещё 10 минут. Переключите на режим "Тушение", добавьте сметану, соль и перец. Готовьте 20 минут.

И всё! Подавайте с картофельным пюре, рисом или просто с ломтем свежего хлеба.

В отзывах советуют экспериментировать: кто-то заменяет сметану сливками, кто-то добавляет зелёный горошек или любимые специи. А кто-то готовит двойную порцию — потому что исчезает с тарелок мгновенно.

Уточнения

Печень (печёнка) — субпродукт первой категории, внутренний орган животных (крупного и мелкого рогатого скота, свиней), домашней птицы и рыбы (минтай, треска) между желудком и диафрагмой, употребляемый человеком в пищу.

