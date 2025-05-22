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Обед в мультиварке за два клика: куриная печень, которая понравится даже детям

Еда

Когда хочется вкусно, быстро и без кучи грязной посуды — на помощь приходит мультиварка. Особенно, если речь о куриной печени. Она готовится за считанные минуты и при этом остаётся мягкой, сочной и ароматной.

мультиварка
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky
мультиварка

Что понадобится:

  • куриная печень — 500 г

  • лук — 1 шт.

  • морковь — 1 шт.

  • сметана — 150 г

  • растительное масло — 2 ст. л.

  • соль, перец — по вкусу

Как готовить:

  1. Нарежьте лук полукольцами, морковь — натрите на крупной тёрке. Печень промойте и обсушите.

  2. В чашу мультиварки налейте масло, включите режим "Жарка" или "Выпечка".

  3. Обжарьте лук с морковью 5 минут до мягкости.

  4. Добавьте печень, готовьте ещё 10 минут.

  5. Переключите на режим "Тушение", добавьте сметану, соль и перец. Готовьте 20 минут.

И всё! Подавайте с картофельным пюре, рисом или просто с ломтем свежего хлеба.

В отзывах советуют экспериментировать: кто-то заменяет сметану сливками, кто-то добавляет зелёный горошек или любимые специи. А кто-то готовит двойную порцию — потому что исчезает с тарелок мгновенно.

Уточнения

Печень (печёнка) — субпродукт первой категории, внутренний орган животных (крупного и мелкого рогатого скота, свиней), домашней птицы и рыбы (минтай, треска) между желудком и диафрагмой, употребляемый человеком в пищу.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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