Три типа риса, которые изменят ваш рацион навсегда: выберите правильный!

Рис давно стал привычным гостем на наших столах. Он дешёвый, сытный, легко готовится и подходит ко всему — от овощей до десертов. Но мало кто задумывается: одни виды риса помогают телу, а другие незаметно вредят.
Чтобы не ошибиться с выбором, важно знать, какой рис замедляет сахар в крови, а какой — ускоряет его рост, и почему "полезный" не всегда значит "вкусный". Ниже — без прикрас: что стоит есть, от чего стоит держаться подальше и почему "быстрый" рис — это не всегда хорошая идея.
Белый рис — это по сути обезжиренный и "обезоруженный" злак. Его оболочку удалили, оставив чистый крахмал. В итоге — минимум клетчатки, резкий скачок глюкозы в крови, а через час вы снова голодны.
А вот цельнозерновой (он же бурый) рис сохраняет оболочку и зародыш, что даёт:
устойчивое чувство сытости,
умеренное влияние на уровень сахара в крови,
больше витаминов группы B, магния и фосфора.
Но есть нюанс: такой рис быстрее портится, если хранится неправильно. Лучше держать его в прохладе и использовать в течение нескольких недель.
И ещё один совет: цельнозерновой рис лучше покупать органическим. Его оболочка — концентратор пестицидов, и при неорганическом выращивании их количество может быть выше нормы.
Если вы — фанат белого риса и не готовы к "жёстким" злакам, есть золотая середина: рис басмати. Он не такой "тяжёлый" по текстуре, но:
имеет более низкий гликемический индекс, чем обычный белый рис;
сохраняет часть природного аромата и плотности;
подходит даже детям и тем, кто чувствителен к резкому вкусу цельного зерна.
Басмати — это удобная и вкусная альтернатива между "пустым" белым и насыщенным бурым.
Суши-рис
Его маринуют уксусом, и в результате он становится настоящей гликемической бомбой. Полезных веществ — ноль, скачки сахара — гарантированы.
Быстрый рис (в пакетиках, 2-3 минуты и готов)
Это переработанный продукт, который прошёл промышленную термическую и химическую обработку. Он удобен, но лишён большей части пользы, ради которой вообще стоит есть рис.
Рис басмати помогает медленнее усваивать углеводы, что снижает тягу к перекусам.
Цельнозерновой рис содержит в 5 раз больше магния, чем белый.
"Быстрые" рисы — это фактически полуфабрикаты, а не полноценная еда.
Гликемический индекс (ГИ) (англ. glycemic (glycaemic) index, сокращённо GI) — показатель влияния углеводов в продуктах питания на изменение уровня глюкозы в крови относительно влияния чистой глюкозы.
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