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Три типа риса, которые изменят ваш рацион навсегда: выберите правильный!

2:51
Еда

Рис давно стал привычным гостем на наших столах. Он дешёвый, сытный, легко готовится и подходит ко всему — от овощей до десертов. Но мало кто задумывается: одни виды риса помогают телу, а другие незаметно вредят.

Рис
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рис

Чтобы не ошибиться с выбором, важно знать, какой рис замедляет сахар в крови, а какой — ускоряет его рост, и почему "полезный" не всегда значит "вкусный". Ниже — без прикрас: что стоит есть, от чего стоит держаться подальше и почему "быстрый" рис — это не всегда хорошая идея.

Рис с броней: почему цельный рис — это новый суперфуд

Белый рис — это по сути обезжиренный и "обезоруженный" злак. Его оболочку удалили, оставив чистый крахмал. В итоге — минимум клетчатки, резкий скачок глюкозы в крови, а через час вы снова голодны.

А вот цельнозерновой (он же бурый) рис сохраняет оболочку и зародыш, что даёт:

  • устойчивое чувство сытости,

  • умеренное влияние на уровень сахара в крови,

  • больше витаминов группы B, магния и фосфора.

Но есть нюанс: такой рис быстрее портится, если хранится неправильно. Лучше держать его в прохладе и использовать в течение нескольких недель.

И ещё один совет: цельнозерновой рис лучше покупать органическим. Его оболочка — концентратор пестицидов, и при неорганическом выращивании их количество может быть выше нормы.

Не любите бурый рис? Есть компромисс

Если вы — фанат белого риса и не готовы к "жёстким" злакам, есть золотая середина: рис басмати. Он не такой "тяжёлый" по текстуре, но:

  • имеет более низкий гликемический индекс, чем обычный белый рис;

  • сохраняет часть природного аромата и плотности;

  • подходит даже детям и тем, кто чувствителен к резкому вкусу цельного зерна.

Басмати — это удобная и вкусная альтернатива между "пустым" белым и насыщенным бурым.

А вот эти два вида риса лучше оставить в прошлом

  1. Суши-рис
    Его маринуют уксусом, и в результате он становится настоящей гликемической бомбой. Полезных веществ — ноль, скачки сахара — гарантированы.

  2. Быстрый рис (в пакетиках, 2-3 минуты и готов)
    Это переработанный продукт, который прошёл промышленную термическую и химическую обработку. Он удобен, но лишён большей части пользы, ради которой вообще стоит есть рис.

Три неожиданных факта о рисе:

  1. Рис басмати помогает медленнее усваивать углеводы, что снижает тягу к перекусам.

  2. Цельнозерновой рис содержит в 5 раз больше магния, чем белый.

  3. "Быстрые" рисы — это фактически полуфабрикаты, а не полноценная еда.

Уточнения

Гликемический индекс (ГИ) (англ. glycemic (glycaemic) index, сокращённо GI) — показатель влияния углеводов в продуктах питания на изменение уровня глюкозы в крови относительно влияния чистой глюкозы.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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