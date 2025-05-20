ТОП-5 любимых обедов из советской столовой

Столовая в СССР всегда была знаковым местом.
Тут можно было недорого покушать, встретить приятелей и друзей, посидеть по-простому.
Вот ТОП-5 любимых обедов из той столовой, которая кормила нас едой и уютом.
1. Борщ с пампушками
Настоящая классика — густой, с капустой, свёклой и кусочками говядины. Подача — с чесночной пампушкой или ржаным хлебом. Почти в каждой столовой борщ был в меню — и в нём всегда чувствовалась "рука ГОСТа".
2. Котлета с макаронами и подливкой
Простое и гениальное блюдо. Главное — это густая, насыщенная подлива. Сама котлета могла быть "по-домашнему" или "по-киевски". Макароны не всегда аль денте, но зато сытно и по-настоящему тепло по вкусу.
3. Винегрет или морковь по-корейски
Столовые салаты — отдельная категория. Винегрет был частым спутником первых блюд, как и капустный салат. А в 80-х в меню уверенно вошла и морковь по-корейски — резкая, острая, с привкусом новизны.
4. Манная каша или рисовая запеканка
Детское воспоминание — вязкая манка с маслом или вареньем, особенно на завтрак. А запеканка из риса с изюмом и сметаной напоминала о школьных столовых, где она часто была хитом.
5. Компот из сухофруктов и кисель
Какой обед без компота? Его делали из сушёных яблок, груш и изюма. А в холодные дни могли предложить густой, почти ложкой едущий кисель — вишнёвый или клюквенный. Иногда к нему шёл булочный пирожок с повидлом.
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