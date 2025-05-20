Останемся без шоколадок: вот как подлетевшие цены на какао-бобы отразятся на этикетках в магазине

То, что биржевые цены на какао-бобы очень выросли, может привести к дальнейшему подорожанию шоколада, а также целой группы конфет и кондитерских изделий.
С начала мая цена на какао-бобы выросла на 23%, а в апреле рост составил примерно 12,5%. Все дело в неурожае. Общемировой дефицит какао-бобов — 500 тысяч тонн.
По мнению экспертов, текущие цены — далеко не предел. Из-за этого мировые производители сладостей начали искать альтернативы натуральным ингредиентам.
Кстати, по данным Росстата, цены на шоколад в апреле 2025 года выросли на 2,6 процента.
Кака́о или шокола́дное де́рево, или какао настоящее (лат. Theobrōma cacāo) — вид вечнозелёных деревьев из рода Теоброма (Theobroma). Ранее этот род включался в семейство Стеркулиевые (Sterculiaceae), сейчас его относят к подсемейству Byttnerioideae семейства Мальвовые (Malvaceae).
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