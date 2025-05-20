Секрет нарезки лука без слёз: физики сделали открытие для домохозяек

0:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Почти каждой хозяйке приходится плакать каждый раз, когда она начинает резать репчатый лук.

Фото: Designed by Freepik by grmarc, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Красный лук

Дело в том, что в воздух в этот момент попадает смесь соединений, богатых серой, включая син-пропантиол-S-оксид — вещество-лакриматор, раздражающее нервные окончания глаз.

Чтобы снижать количество раздражающих частиц в воздухе, возьмите очень острый нож и режьте лук как можно медленнее.

Научно доказано, что тупой нож производит в 40 раз больше капель, чем острый, а максимальная скорость резки увеличивает количество частиц в четыре раза по сравнению с минимальной.

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

