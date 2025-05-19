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Советские столовые: еда, очередь и дух времени

1:44
Еда

Советская столовая — это не просто место приёма пищи. Это культурный феномен, где формировалась особая еда, особая атмосфера и даже особый язык общения.

Столовая
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Столовая

Здесь встречались рабочие и студенты, пенсионеры и школьники. В гуще пара и запахов варёной капусты кипела повседневная жизнь страны.

Принцип "дёшево и сытно"

Меню столовых было простым и понятным: щи, котлета с пюре, компот, хлеб в неограниченном количестве. За пару рублей можно было плотно поесть. Качество варьировалось, но голодным не оставался никто.

Стиль и интерьер

Формалины на полу, алюминиевые подносы, вынос посуды по звуку удара ложки о тарелку. Всё строго, скромно, функционально. Иногда — скатерти под плёнкой и картины с пейзажами.

Очередь — как всегда

Очередь была и здесь: за супом, за вторым, за "дефицитной" котлетой. Но в столовых она двигалась быстро, работницы-буфетчицы были бойкими и организованными.

Место общения и ритуалов

В столовой можно было обсудить новости, познакомиться, переждать дождь. Студенты "зависали" тут часами, рабочие обсуждали смену, школьники — контрольную. Это был социальный центр, где еда соединяла людей.

Советская столовая — это не только про тарелку супа за 25 копеек. Это часть эпохи, где между капустой и компотом чувствовался общий ритм жизни. Здесь не просто ели — здесь жили, пусть и на 15 минут в день. И до сих пор многие вспоминают этот вкус — простой, но почему-то родной.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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