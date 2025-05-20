Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спагетти бьёт точно в цель: еда, которая вдохновила на серьёзную науку
Почему у вас до сих пор нет кубиков на животе: вот главная ошибка
Необычные кражи в центре Европы: что уносят из Брюгге туристы и почему это угрожает городу
Лера Кудрявцева ошарашила признанием: завещание уже написано — что случилось?
Глажка: пережиток прошлого или секрет здоровья? Ответ вас удивит
Погладил листья и нет проблем: как спасти вытянувшуюся рассаду за один вечер
Секрет нарезки лука без слёз: физики сделали открытие для домохозяек
Секрет налоговой свободы: продал машину и остался с деньгами
Не доверяй этикетке: как вычислить контрафакт за 3 минуты

Пластиковые бутылки: опасность, скрытая в каждом глотке – вот что произойдет с вашим телом

2:17
Еда

Нам часто говорят, что для поддержания здоровья необходимо пить не менее восьми стаканов воды в день. Однако мы также узнаем о том, что использование пластиковых бутылок может быть вредным для здоровья, особенно при их многократном применении.

Бутылка воды
Фото: commons.wikimedia.org by Joctoc, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Бутылка воды

Многие из нас привыкли использовать одноразовые пластиковые бутылки. Мы наполняем их водой, а когда жидкость заканчивается, заменяем на новую. Но насколько безопасно такое поведение?

Оказывается, пластиковые бутылки могут быть источником микробов. Количество бактерий на их поверхности сопоставимо с уровнем загрязнения сиденья унитаза. Лабораторные исследования показали, что в бутылке, использованной в течение недели, может содержаться до 60% микроорганизмов, способных вызвать диарею, усталость, рвоту и другие заболевания, пишет Aktualno.

Кроме того, пластик сам по себе содержит вредные химические вещества, такие как бисфенол А (BPA). При частом использовании эти вещества могут разрушаться и попадать в воду, негативно влияя на гормональный баланс и вызывая различные заболевания.

Что же делать? Мы не рекомендуем использовать одноразовые бутылки повторно. Вместо этого лучше приобрести качественную многоразовую бутылку из стекла или нержавеющей стали.

При выборе пластиковой бутылки обращайте внимание на маркировку на дне. Цифра 7 указывает на наличие BPA. Если вы моете такую бутылку горячей водой, это может способствовать выделению вредных веществ.

Стеклянные бутылки — отличный выбор. Они не содержат вредных химических соединений и могут быть оснащены встроенным фильтром для воды. Это позволяет пить чистую и безопасную воду, не беспокоясь о микробах и химикатах.

Альтернативой стеклу является нержавеющая сталь. Термос из этого материала не бьется, обеспечивает хорошую гигиену и сохраняет свежесть напитка на долгое время.

Таким образом, выбирая более безопасную альтернативу одноразовым пластиковым бутылкам, вы заботитесь о своем здоровье и окружающей среде.

Уточнения

Пластиковая бутылка — пластиковый контейнер/тара (бутылка) для содержания, защиты и транспортировки жидкостей. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Юрий Лоза разразился критикой: юбилейный концерт Успенской превратился в какофонию
Российский шоу-бизнес
Юрий Лоза разразился критикой: юбилейный концерт Успенской превратился в какофонию Аудио 
Две стороны фольги, но только одна из них работает: узнайте, как правильно готовить
Еда и рецепты
Две стороны фольги, но только одна из них работает: узнайте, как правильно готовить Аудио 
Все уверены, что динозавры вымерли, а на самом деле всё совсем иначе
Домашние животные
Все уверены, что динозавры вымерли, а на самом деле всё совсем иначе Аудио 
Популярное
Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью

Этот тёмный, сладкий и полезный фрукт недооценивают зря. Он укрепляет кости, разглаживает кожу и улучшает пищеварение — пора узнать его поближе.

Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью
Этот бабушкин предмет снова в тренде — и стоит дороже дизайнерской мебели
Этот бабушкин предмет снова в тренде — и стоит дороже дизайнерской мебели
Один лишний миллиметр — и вы попали: правда о моторном масле
Всего 3 ингредиента — и салат готов: этот рецепт с крабовыми палочками всегда спасает, когда гости на пороге
Как правильно оформить ДТП, чтобы не потерять страховку Дмитрий Плотников Кинопродюсер Анна Тихонова: Хорошим людям надо объединяться Анжела Якубовская Признавая Россию мировым игроком, арабские лидеры едут на первый саммит в Москву Любовь Степушова
Во всём виноват Renault: французы не давали развиваться АвтоВАЗу и держали его в заложниках до 2022 года
Когда менять шины — это прошлый век, а ты продолжаешь катать без забот
Проблема долгоносика решена: эффективные методы защиты клубники
Проблема долгоносика решена: эффективные методы защиты клубники
Последние материалы
Забытая жидкость под капотом, которая может обойтись в десятки тысяч — и не только
Советские столовые: еда, очередь и дух времени
Роскошные клематисы в вашем саду: от выбора сорта до защиты от вредителей
Мужчине пересадили палец с ноги на руку: самое странное случилось потом
2,5 тысячи км вплавь и 24 года ожидания: черепаха удивила даже учёных
Без начёса и лака: как добиться объёма у корней с помощью одного движения
Зелёное золото: экспорт огурцов из России в Польшу достиг рекорда
Пластиковые бутылки: опасность, скрытая в каждом глотке – вот что произойдет с вашим телом
Каждое движение в постели — и вы вдыхаете это: враг сна под самой кроватью
Геология Венеры оживает: всплывшие данные NASA раскрыли новый взгляд на планету
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.