Пластиковые бутылки: опасность, скрытая в каждом глотке – вот что произойдет с вашим телом

2:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Нам часто говорят, что для поддержания здоровья необходимо пить не менее восьми стаканов воды в день. Однако мы также узнаем о том, что использование пластиковых бутылок может быть вредным для здоровья, особенно при их многократном применении.

Фото: commons.wikimedia.org by Joctoc, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Бутылка воды

Многие из нас привыкли использовать одноразовые пластиковые бутылки. Мы наполняем их водой, а когда жидкость заканчивается, заменяем на новую. Но насколько безопасно такое поведение?

Оказывается, пластиковые бутылки могут быть источником микробов. Количество бактерий на их поверхности сопоставимо с уровнем загрязнения сиденья унитаза. Лабораторные исследования показали, что в бутылке, использованной в течение недели, может содержаться до 60% микроорганизмов, способных вызвать диарею, усталость, рвоту и другие заболевания, пишет Aktualno.

Кроме того, пластик сам по себе содержит вредные химические вещества, такие как бисфенол А (BPA). При частом использовании эти вещества могут разрушаться и попадать в воду, негативно влияя на гормональный баланс и вызывая различные заболевания.

Что же делать? Мы не рекомендуем использовать одноразовые бутылки повторно. Вместо этого лучше приобрести качественную многоразовую бутылку из стекла или нержавеющей стали.

При выборе пластиковой бутылки обращайте внимание на маркировку на дне. Цифра 7 указывает на наличие BPA. Если вы моете такую бутылку горячей водой, это может способствовать выделению вредных веществ.

Стеклянные бутылки — отличный выбор. Они не содержат вредных химических соединений и могут быть оснащены встроенным фильтром для воды. Это позволяет пить чистую и безопасную воду, не беспокоясь о микробах и химикатах.

Альтернативой стеклу является нержавеющая сталь. Термос из этого материала не бьется, обеспечивает хорошую гигиену и сохраняет свежесть напитка на долгое время.

Таким образом, выбирая более безопасную альтернативу одноразовым пластиковым бутылкам, вы заботитесь о своем здоровье и окружающей среде.

Уточнения

Пластиковая бутылка — пластиковый контейнер/тара (бутылка) для содержания, защиты и транспортировки жидкостей.

