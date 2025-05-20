Лимонный взрыв во вкусе: эти оладьи покорят ваше сердце — простой рецепт без яиц

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Эти оладьи порадуют всех членов семьи своим нежным вкусом и пышностью. Их легко и быстро приготовить даже без яиц, а добавление лимонной цедры придаст блюду уникальный аромат и пикантность.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Оладьи

Ингредиенты:

Кефир — 300 мл;

Пшеничная мука — 450 г;

Сода — 1 ч. л.;

Лимон — 1 шт.;

Сахар — 5-6 ст. л.;

Растительное масло для жарки.

Приготовление:

В глубокой миске смешайте кефир с содой. Оставьте смесь на 5 минут, чтобы она "отдохнула". Лимон ошпарьте кипятком, снимите цедру и выжмите сок. Добавьте в кефир цедру, лимонный сок и сахар, хорошо перемешайте. Просейте муку и постепенно введите её в смесь, тщательно перемешивая до однородности. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выкладывайте тесто по столовой ложке и жарьте оладьи до золотистой корочки с двух сторон.

Приятного аппетита!

Уточнения

Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον — масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.

