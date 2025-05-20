Лимонный взрыв во вкусе: эти оладьи покорят ваше сердце — простой рецепт без яиц

Эти оладьи порадуют всех членов семьи своим нежным вкусом и пышностью. Их легко и быстро приготовить даже без яиц, а добавление лимонной цедры придаст блюду уникальный аромат и пикантность.
Ингредиенты:
Приготовление:
Приятного аппетита!
Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον — масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.
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