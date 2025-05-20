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Лимонный взрыв во вкусе: эти оладьи покорят ваше сердце — простой рецепт без яиц

1:04
Еда

Эти оладьи порадуют всех членов семьи своим нежным вкусом и пышностью. Их легко и быстро приготовить даже без яиц, а добавление лимонной цедры придаст блюду уникальный аромат и пикантность.

Оладьи
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оладьи

Ингредиенты:

  • Кефир — 300 мл;
  • Пшеничная мука — 450 г;
  • Сода — 1 ч. л.;
  • Лимон — 1 шт.;
  • Сахар — 5-6 ст. л.;
  • Растительное масло для жарки.

Приготовление:

  1. В глубокой миске смешайте кефир с содой.
  2. Оставьте смесь на 5 минут, чтобы она "отдохнула".
  3. Лимон ошпарьте кипятком, снимите цедру и выжмите сок.
  4. Добавьте в кефир цедру, лимонный сок и сахар, хорошо перемешайте.
  5. Просейте муку и постепенно введите её в смесь, тщательно перемешивая до однородности.
  6. Разогрейте сковороду с растительным маслом.
  7. Выкладывайте тесто по столовой ложке и жарьте оладьи до золотистой корочки с двух сторон.

Приятного аппетита!

Уточнения

Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον — масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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