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Опасная яркость: в каких продуктах прячутся коварные красители и как они влияют на здоровье

3:26
Еда

Красители стали неотъемлемой частью нашей жизни, но они могут представлять опасность для здоровья. Яркие цвета привлекают внимание детей, а взрослые часто не задумываются о составе продуктов. Роберт Ф. Кеннеди-младший, министр здравоохранения США, выступает за улучшение ситуации в рамках инициативы «Сделать Америку снова здоровой». 

Желейные конфеты
Фото: flickr.com by Lennart Tange from Eindhoven, The Netherlands, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Желейные конфеты

Типы красителей

Красители делятся на искусственные и натуральные. Искусственные красители — это химические вещества, которые часто используются в продуктах питания и напитках для улучшения их внешнего вида. Они могут содержать компоненты, полученные из нефти. Натуральные красители изготавливаются из природных ингредиентов, таких как фрукты и овощи, но они менее яркие и привлекательные, пишет lagradaonline.com.

Названия на этикетках

На этикетках продуктов можно увидеть множество названий красителей с номерами. Если вы не разбираетесь в этих терминах, то не всегда понимаете, что именно вы потребляете. Вот несколько примеров:

  • Красный краситель № 3: Этот красно-розовый краситель, полученный из нефти, использовался в конфетах и лекарствах. Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) планирует запретить его использование к 2027-2028 годам.
  • Citrus Red No. 2: Оранжевый краситель, используемый для осветления кожуры апельсинов. Он также синтетический.
  • Оранжевый B: Яркий оранжевый краситель, применяемый для улучшения внешнего вида хот-догов.
  • Красный № 40: Один из самых распространённых красителей, используемый в детских товарах. Он также производится из нефти.

Влияние на здоровье

Хотя нет прямых доказательств того, что красители являются главной причиной проблем со здоровьем, есть данные о их вреде. Некоторые исследования показывают, что красители могут вызывать гиперактивность, перепады настроения и проблемы с концентрацией у детей, особенно у тех, кто страдает от синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Аллергия также является серьёзной проблемой, связанной с красителями. Она может проявляться в виде кожных реакций, вздутия живота и даже затруднённого дыхания.

Требование прозрачности

Граждане США всё чаще требуют прозрачности на этикетках продуктов. Люди хотят знать, что они едят, особенно когда речь идёт о питании детей. Это особенно важно в условиях, когда многие продукты содержат искусственные красители и другие вредные добавки.

Перспективы

Борьба с вредным воздействием красителей — это важный шаг на пути к улучшению здоровья нации. Правительство США уже предпринимает меры для ограничения использования некоторых красителей. В будущем можно ожидать, что ситуация будет улучшаться, и люди будут иметь больше информации о том, что они потребляют.

Когда вы идёте за покупками, обращайте внимание на этикетки продуктов. Выбирайте натуральные красители и избегайте тех, которые содержат искусственные добавки. Берегите своё здоровье и здоровье своих близких! 

Уточнения

Пищевы́е краси́тели — разновидность пищевых добавок, группа природных и синтетических красителей, пригодных для окрашивания пищевых продуктов.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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