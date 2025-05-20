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Без сметаны, майонеза или масла: витаминный салат с авокадо с оригинальной заправкой для здоровья и вкуса

1:01
Еда

Этот витаминный салат можно готовить хоть каждый день. Он не только прост в приготовлении, но и невероятно полезен. Его особенность — использование авокадо вместо масла, сметаны или майонеза. В Центральной Америке это фрукт называют аллигаторовой грушей.

Салат из капусты
Фото: commons.wikimedia.org by Sherin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Салат из капусты

Авокадо по вкусу и консистенции напоминает сливочное масло с легкими ореховыми и травяными нотками. Это делает его отличной альтернативой традиционным заправкам.

Ингредиенты:

  • Пекинская капуста — 200 г;
  • Огурец — 1 шт.;
  • Твердый сыр — 50 г;
  • Авокадо — 0,5 шт.

Приготовление:

  1. Нашинкуйте пекинскую капусту.
  2. Нарежьте огурец и сыр тонкими ломтиками или кубиками.
  3. Натрите авокадо на крупной терке.
  4. Смешайте все ингредиенты и подавайте.

Салат готовится всего за 3 минуты. Наслаждайтесь его вкусом и пользой!

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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