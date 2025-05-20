Без сметаны, майонеза или масла: витаминный салат с авокадо с оригинальной заправкой для здоровья и вкуса

Этот витаминный салат можно готовить хоть каждый день. Он не только прост в приготовлении, но и невероятно полезен. Его особенность — использование авокадо вместо масла, сметаны или майонеза. В Центральной Америке это фрукт называют аллигаторовой грушей.
Авокадо по вкусу и консистенции напоминает сливочное масло с легкими ореховыми и травяными нотками. Это делает его отличной альтернативой традиционным заправкам.
Ингредиенты:
Приготовление:
Салат готовится всего за 3 минуты. Наслаждайтесь его вкусом и пользой!
Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте, почему винтажные ковры становятся символом статуса и уюта в современном интерьере — это не просто мода, а настоящая инвестиция.