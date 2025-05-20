Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пять ошибок в уходе за комбинированной кожей, которые мешают добиться идеального тона
Скандал на чемпионате мира по хоккею затронул и сборную Венгрии
Воняет и капает? Одна ошибка с кондиционером может стоить вам ремонта на десятки тысяч
Три вещи, которые гаишник не имеет права делать — но делает с такой уверенностью, будто закон писал сам
Паразит? Нет — бесплатная еда: наш иммунитет научился использовать врагов с выгодой
Еда из мусора? На Крите открыли ресторан, где отходы становятся деликатесами
Вьетнам стал лидером по экспорту моллюсков в Китай — в чём секрет успеха
Аль Пачино и Энтони Хопкинс сыграют вместе в новом захватывающем фильме
Буженина: 6 хитростей, о которых знают только гурманы — как сделать её идеальной

7-дневный план питания от британских экспертов: белок и клетчатка помогут вам сбросить вес

1:41
Еда

В этом 7-дневном плане питания акцент сделан на белок и клетчатку, которые помогают чувствовать сытость. Мы исключили добавленные сахара, которые появляются в процессе обработки продуктов. Они добавляют сладости и калории, но не приносят пользы организму. Клетчатка, содержащаяся в цельнозерновых продуктах, бобовых, фруктах, орехах, семенах и овощах, улучшает пищеварение, контролирует уровень сахара в крови, снижает холестерин и способствует разнообразию кишечных бактерий.

салат с курицей и авокадо
Фото: freepik by timolina
салат с курицей и авокадо

Диета с высоким содержанием клетчатки способствует потере веса. В этом плане питания от eatingwell.com три уровня калорий на выбор, чтобы каждый нашел подходящий вариант.

День 1

Завтрак (319 калорий):

  • Тако с фетой, яйцом и шпинатом;
  • Среднее яблоко.

Утренний перекус (248 калорий):

  • 5,3 унции обезжиренного греческого йогурта;
  • Половина стакана черники;
  • 2 столовые ложки рубленых грецких орехов.

Обед (478 калорий):

  • Сэндвич с авокадо, помидорами и курицей;
  • Большая груша.

Вечерний перекус (149 калорий):

  • Два энергетических шарика с арахисовым маслом и финиками.

Ужин (600 калорий):

  • Лосось в противне с хрустящей киноа.

Дневная норма: 1794 калории, 82 г жира, 101 г белка, 174 г углеводов, 32 г клетчатки, 1384 мг натрия.

  • Чтобы увеличить до 1500 калорий:

Замените утренний перекус средним апельсином и исключите грушу из обеда.

  • Для 2000 калорий:

Добавьте &frac14 стакана несоленого жареного миндаля в вечерний перекус.

День 2

Завтрак (385 калорий):

  • Овсянка с семенами чиа.

Утренний перекус (248 калорий):

  • 5,3 унции обезжиренного греческого йогурта;
  • Половина стакана черники;
  • 2 столовые ложки рубленых грецких орехов.

Обед (444 калории):

  • Суп из индейки с диким рисом и овощами;
  • Чашка нарезанных овощей (болгарский перец, морковь, огурец);
  • четверть стакана хумуса.

Вечерний перекус (95 калорий):

  • Среднее яблоко.

Ужин (622 калории):

  • Куриный салат "Цезарь".

Дневная норма: 1793 калории, 91 г жира, 102 г белка, 158 г углеводов, 36 г клетчатки, 1688 мг натрия.

  • Чтобы увеличить до 1500 калорий:

Исключите йогурт и грецкие орехи из утреннего перекуса, а также хумус из обеда.

  • Для 2000 калорий:

Добавьте 2 столовые ложки натурального арахисового масла в вечерний перекус.

День 3

Завтрак (396 калорий)

  • 1 порция черной фасоли с высоким содержанием белка.

Утренний перекус (248 калорий)

  • 1 контейнер (5,3 унции) обезжиренного простого греческого йогурта.
  • половина стакана черники.
  • 2 ст. л. рубленых грецких орехов или орехов по вкусу.

Обед (464 калории)

  • 1 булочка с хумусом, огурцом и жареным красным перцем.
  • 1 порция творожной закуски с фруктами.

Вечерний перекус (95 калорий)

  • 1 среднее яблоко.

Вечерний перекус (219 калорий):

  • Творожная закуска в банке.

Ужин (489 калорий):

  • Спагетти со сливочно-лимонным соусом и шпинатом.

Дневная норма: 1785 калории, 87 г жира, 91 г белка, 175 г углеводов, 34 г клетчатки, 1592 мг натрия.

  • Чтобы увеличить до 1500 калорий:

Исключите йогурт и грецкие орехи из утреннего перекуса, а также хумус из обеда.

  • Для 2000 калорий:

Добавьте 1 стакан нежирного кефира на завтрак и 1 среднее яблоко на вечерний перекус.

День 4

Завтрак (385 калорий):

  • Овсянка с семенами чиа.

Утренний перекус (224 калории):

  • Три энергетических шарика с арахисовым маслом и финиками.

Обед (401 калории)

  • 1 порция куриного фарша с чили

Вечерний перекус (206 калорий)

  • четверть стакана несоленого жареного миндаля

Ужин (467 калорий):

  • Свиные отбивные со сливочно-грибным соусом;
  • Свежая киноа

Вечерний перекус (62 калории):

  • Средний апельсин.

Дневная норма: 1801 калории, 79 г жира, 103 г белка, 179 г углеводов, 34 г клетчатки, 1647 мг натрия.

  • Чтобы увеличить до 1500 калорий:

Замените утренний перекус половиной стакана черники, а вечерний — 1 средним бананом.

  • Для 2000 калорий:

Добавьте четверть стакана несоленого жареного миндаля в вечерний перекус.

День 5

Завтрак (385 калорий):

  • Овсянка с семенами чиа.

Утренний перекус (224 калории):

  • Три энергетических шарика с арахисовым маслом и финиками.

Обед (444 калории):

  • Суп из индейки с диким рисом и овощами;
  • Чашка нарезанных овощей (болгарский перец, морковь, огурец);
  • четверть стакана хумуса.

Вечерний перекус (219 калорий):

  • Творожная закуска в банке.

Ужин (471 калория):

  • Салат из курицы и свеклы;
  • Ломтик багета из цельной пшеницы.

Вечерний перекус (62 калории):

  • Средний апельсин.

Дневная норма: 1805 калории, 79 г жира, 96 г белка, 192 г углеводов, 36 г клетчатки, 2217 мг натрия.

  • Чтобы увеличить до 1500 калорий:

Сократите утренний перекус до одной порции энергетических шариков с арахисовым маслом и финиками, замените вечерний перекус 1 средним бананом и исключите дополнительный вечерний перекус.

  • Для 2000 калорий:

Добавьте четверть стакана несоленого жареного миндаля в вечерний перекус.

День 6

Завтрак (319 калорий):

  • Тако на завтрак с фетой, яйцом и шпинатом;
  • Среднее яблоко.

Утренний перекус (248 калорий):

  • 5,3 унции обезжиренного греческого йогурта;
  • Половина стакана черники;
  • 2 столовые ложки рубленых грецких орехов.

Обед (478 калорий):

  • Сэндвич с авокадо, помидорами и курицей;
  • Большая груша.

Вечерний перекус (219 калорий):

  • Творожная закуска в банке.

Ужин (547 калорий):

  • Тако с креветками "Тахин" и салатом из капусты;
  • Салат гуакамоле.

Дневная норма: 1811 калории, 76 г жира, 106 г белка, 194 г углеводов, 43 г клетчатки, 2011 мг натрия.

  • Чтобы увеличить до 1500 калорий:

Исключите йогурт и орехи из утреннего перекуса и замените вечерний перекус средним бананом.

  • Для 2000 калорий:

Добавьте четверть стакана несоленого жареного миндаля в вечерний перекус.

День 7

Завтрак (319 калорий):

  • Тако на завтрак с фетой, яйцом и шпинатом;
  • Среднее яблоко.

Утренний перекус (206 калорий):

  • четверть стакана несоленого жареного миндаля.

Обед (478 калорий):

  • Сэндвич с авокадо, помидорами и курицей;
  • Большая груша.

Вечерний перекус (219 калорий):

  • Творожная закуска в банке.

Ужин (585 калорий):

  • Лимонно-чесночный ужин с курицей, картофелем и брюссельской капустой;
  • Традиционный греческий салат.

Дневная норма: 1807 калории, 89 г жира, 103 г белка, 161 г углеводов, 35 г клетчатки, 1838 мг натрия.

  • Чтобы увеличить до 1500 калорий:

Замените утренний перекус средним персиком, а вечерний — половиной стакана черники.

  • Для 2000 калорий:

Добавьте 1 стакан нежирного кефира на завтрак и 1 средний банан на вечерний перекус.

Уточнения

Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Двигатель не вечен: как инженеры нам тихо подсунули срок годности
Авто
Двигатель не вечен: как инженеры нам тихо подсунули срок годности Аудио 
Юрий Лоза разразился критикой: юбилейный концерт Успенской превратился в какофонию
Российский шоу-бизнес
Юрий Лоза разразился критикой: юбилейный концерт Успенской превратился в какофонию Аудио 
Две стороны фольги, но только одна из них работает: узнайте, как правильно готовить
Еда и рецепты
Две стороны фольги, но только одна из них работает: узнайте, как правильно готовить Аудио 
Популярное
Этот бабушкин предмет снова в тренде — и стоит дороже дизайнерской мебели

Узнайте, почему винтажные ковры становятся символом статуса и уюта в современном интерьере — это не просто мода, а настоящая инвестиция.

Этот бабушкин предмет снова в тренде — и стоит дороже дизайнерской мебели
Один лишний миллиметр — и вы попали: правда о моторном масле
Один лишний миллиметр — и вы попали: правда о моторном масле
Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью
Всего 3 ингредиента — и салат готов: этот рецепт с крабовыми палочками всегда спасает, когда гости на пороге
Кинопродюсер Анна Тихонова: Хорошим людям надо объединяться Анжела Якубовская Признавая Россию мировым игроком, арабские лидеры едут на первый саммит в Москву Любовь Степушова Шахматная партия глобального масштаба: Трамп и Путин готовятся сыграть в мир во всём мире Дмитрий Плотников
Во всём виноват Renault: французы не давали развиваться АвтоВАЗу и держали его в заложниках до 2022 года
Прохор Шаляпин о семейной жизни: как пройти через измену и сохранить союз
Когда менять шины — это прошлый век, а ты продолжаешь катать без забот
Когда менять шины — это прошлый век, а ты продолжаешь катать без забот
Последние материалы
В США рассказали о наращивании производства истребителей F-15EX
Буженина: 6 хитростей, о которых знают только гурманы — как сделать её идеальной
Отказ от навоза: как улучшить урожай картофеля без лишних проблем
Привычные запахи дома могут вызвать у кошки бронхит и аллергию
Минус в талии без диет: какие фрукты запускают мягкое очищение организма
Синнер был подавлен Полом в первом сете: как прошёл матч в полуфинале чемпионата Италии
Каждая третья зарплата — в никуда: как авто за 10 лет превратились в ипотеку на колёсах
Кукуруза и капуста — звучит скучно? Подождите, сначала попробуйте этот салат
Планка не для слабаков: 30-дневный челлендж, который вам точно понравится
Квартир меньше, домов — тоже: что происходит со строительством в Челябинской области
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.