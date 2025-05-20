7-дневный план питания от британских экспертов: белок и клетчатка помогут вам сбросить вес

В этом 7-дневном плане питания акцент сделан на белок и клетчатку, которые помогают чувствовать сытость. Мы исключили добавленные сахара, которые появляются в процессе обработки продуктов. Они добавляют сладости и калории, но не приносят пользы организму. Клетчатка, содержащаяся в цельнозерновых продуктах, бобовых, фруктах, орехах, семенах и овощах, улучшает пищеварение, контролирует уровень сахара в крови, снижает холестерин и способствует разнообразию кишечных бактерий.
Диета с высоким содержанием клетчатки способствует потере веса. В этом плане питания от eatingwell.com три уровня калорий на выбор, чтобы каждый нашел подходящий вариант.
Завтрак (319 калорий):
Утренний перекус (248 калорий):
Обед (478 калорий):
Вечерний перекус (149 калорий):
Ужин (600 калорий):
Дневная норма: 1794 калории, 82 г жира, 101 г белка, 174 г углеводов, 32 г клетчатки, 1384 мг натрия.
Замените утренний перекус средним апельсином и исключите грушу из обеда.
Добавьте ¼ стакана несоленого жареного миндаля в вечерний перекус.
Завтрак (385 калорий):
Утренний перекус (248 калорий):
Обед (444 калории):
Вечерний перекус (95 калорий):
Ужин (622 калории):
Дневная норма: 1793 калории, 91 г жира, 102 г белка, 158 г углеводов, 36 г клетчатки, 1688 мг натрия.
Исключите йогурт и грецкие орехи из утреннего перекуса, а также хумус из обеда.
Добавьте 2 столовые ложки натурального арахисового масла в вечерний перекус.
Завтрак (396 калорий)
Утренний перекус (248 калорий)
Обед (464 калории)
Вечерний перекус (95 калорий)
Вечерний перекус (219 калорий):
Ужин (489 калорий):
Дневная норма: 1785 калории, 87 г жира, 91 г белка, 175 г углеводов, 34 г клетчатки, 1592 мг натрия.
Исключите йогурт и грецкие орехи из утреннего перекуса, а также хумус из обеда.
Добавьте 1 стакан нежирного кефира на завтрак и 1 среднее яблоко на вечерний перекус.
Завтрак (385 калорий):
Утренний перекус (224 калории):
Обед (401 калории)
Вечерний перекус (206 калорий)
Ужин (467 калорий):
Вечерний перекус (62 калории):
Дневная норма: 1801 калории, 79 г жира, 103 г белка, 179 г углеводов, 34 г клетчатки, 1647 мг натрия.
Замените утренний перекус половиной стакана черники, а вечерний — 1 средним бананом.
Добавьте четверть стакана несоленого жареного миндаля в вечерний перекус.
Завтрак (385 калорий):
Утренний перекус (224 калории):
Обед (444 калории):
Вечерний перекус (219 калорий):
Ужин (471 калория):
Вечерний перекус (62 калории):
Дневная норма: 1805 калории, 79 г жира, 96 г белка, 192 г углеводов, 36 г клетчатки, 2217 мг натрия.
Сократите утренний перекус до одной порции энергетических шариков с арахисовым маслом и финиками, замените вечерний перекус 1 средним бананом и исключите дополнительный вечерний перекус.
Добавьте четверть стакана несоленого жареного миндаля в вечерний перекус.
Утренний перекус (248 калорий):
Обед (478 калорий):
Вечерний перекус (219 калорий):
Ужин (547 калорий):
Дневная норма: 1811 калории, 76 г жира, 106 г белка, 194 г углеводов, 43 г клетчатки, 2011 мг натрия.
Исключите йогурт и орехи из утреннего перекуса и замените вечерний перекус средним бананом.
Добавьте четверть стакана несоленого жареного миндаля в вечерний перекус.
Завтрак (319 калорий):
Утренний перекус (206 калорий):
Обед (478 калорий):
Вечерний перекус (219 калорий):
Ужин (585 калорий):
Дневная норма: 1807 калории, 89 г жира, 103 г белка, 161 г углеводов, 35 г клетчатки, 1838 мг натрия.
Замените утренний перекус средним персиком, а вечерний — половиной стакана черники.
Добавьте 1 стакан нежирного кефира на завтрак и 1 средний банан на вечерний перекус.
Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.
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