Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Если питомец попробовал спиртное: признаки отравления и экстренные меры
Антракноз винограда: грибок, который уничтожает урожай за неделю — три способа справиться
Советский ответ Quattro: история забытого полноприводного АЗЛК-21416
Почему герань — идеальный выбор для балконов
Ванильное облако и кокосовый бриз: 4 крема для тела, которые превратят уход в сказку
Многолетний долг государства: работающим пенсионерам готовят внезапный сюрприз
17ый приговор Европы: ЕС дошел до сумасшествия в противостоянии с Россией и пути назад нет
Вторая жизнь батареек: идеи, о которых мы и не задумывались
Природный фотошоп: 7 уголков греческого континента, где пляжи похожи на иллюстрации из сказки

Спаржа, которая вызывает зависимость: раскрываем способы приготовления нестандартного овоща

2:07
Еда

Свежая спаржа — один из первых сезонных овощей, которого особенно не хватает после долгой зимы. Лёгкая, полезная и универсальная, она идеально подходит как гарнир к мясу, но и в главной роли чувствует себя уверенно. Хотите готовить её по-новому? Вот 5 способов, как сделать спаржу ещё вкуснее и интереснее.

Спаржа
Фото: commons.wikimedia.org by Kylie solong, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Спаржа

Цитрусы — в бой

У спаржи насыщенный и слегка травянистый вкус. Но немного лимонного сока или цедры, а также лайм или апельсин, вдохнут в блюдо яркость и свежесть. Это простой способ придать блюду сложный и изысканный аромат без усилий.

Комбинируйте правильно

Если спаржа кажется вам "слишком зелёной", попробуйте обернуть её в полоски слоёного теста, запечь, а сверху посыпать сыром или кунжутом. Получится хрустящая закуска, которая понравится даже тем, кто обычно спаржу не ест.

Другие удачные сочетания:

  • Спаржа + яйцо (варёное или жареное)

  • Спаржа + домашний майонез или соус — как дип

  • Спаржа + тёртый сыр — всегда беспроигрышно

Не жалейте масла

Спаржа отлично дружит с качественным оливковым маслом или топлёным сливочным маслом. Можно обжарить её прямо в масле или просто сбрызнуть уже готовую. Аромат и вкус станут гораздо богаче.

Сделайте её хрустящей

Главное правило — не переварите спаржу. Она готовится очень быстро, и, если вы хотите сохранить структуру и вкус, лучше слегка обжарить или отварить до лёгкой хрусткости. Добавьте сверху немного обжаренных сухарей или панировочных крошек — и блюдо заиграет новой текстурой.

Попробуйте в непривычном формате

Спаржа — не только для гарнира. Хотите удивить гостей (и себя)? Используйте её:

  • В салате

  • В овощном рагу

  • Запечённой под сыром

  • Даже в десертах — попробуйте подать её рядом с творожной запеканкой или сладкой крупой

Вариаций масса — спаржа это точно заслужила!

Уточнения

Спа́ржа (лат. Aspáragus) — род растений семейства спаржевые, рассеянных по всему миру, преимущественно в сухом климате. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Что-то замерло под нами: Земля начала остывать изнутри, и никто не знает, что будет
Наука и техника
Что-то замерло под нами: Земля начала остывать изнутри, и никто не знает, что будет Аудио 
Нефтяной потолок рухнет: Евросоюз выдал Большой семёрке смертельный рецепт
Мир. Новости мира
Нефтяной потолок рухнет: Евросоюз выдал Большой семёрке смертельный рецепт Аудио 
Две стороны фольги, но только одна из них работает: узнайте, как правильно готовить
Еда и рецепты
Две стороны фольги, но только одна из них работает: узнайте, как правильно готовить Аудио 
Популярное
Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью

Этот тёмный, сладкий и полезный фрукт недооценивают зря. Он укрепляет кости, разглаживает кожу и улучшает пищеварение — пора узнать его поближе.

Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи
Нефтяной потолок рухнет: Евросоюз выдал Большой семёрке смертельный рецепт
Этот бабушкин предмет снова в тренде — и стоит дороже дизайнерской мебели
Ухо Трампа, голос Путина: созвон, после которого ястребам осталось только каркать Дмитрий Плотников Моя мама — мэр, мы тебя на СВО отправим. Эксперты оценили размах явления Любовь Степушова Кинопродюсер Анна Тихонова: Хорошим людям надо объединяться Анжела Якубовская
Один лишний миллиметр — и вы попали: правда о моторном масле
Проблема долгоносика решена: эффективные методы защиты клубники
Каждый день в огороде: лунный календарь огородника с 19 по 25 мая
Каждый день в огороде: лунный календарь огородника с 19 по 25 мая
Последние материалы
Почему герань — идеальный выбор для балконов
Ванильное облако и кокосовый бриз: 4 крема для тела, которые превратят уход в сказку
Многолетний долг государства: работающим пенсионерам готовят внезапный сюрприз
17ый приговор Европы: ЕС дошел до сумасшествия в противостоянии с Россией и пути назад нет
Вторая жизнь батареек: идеи, о которых мы и не задумывались
Природный фотошоп: 7 уголков греческого континента, где пляжи похожи на иллюстрации из сказки
Сотни миллиардов на закладку будущего: что на самом деле строят в Подмосковье
От 28 тысяч до 100: сколько реально стоит детский отдых в России
Проблемы с пожертвованиями: почему депутаты требуют запрет на сбор средств на карты
Леонид Ярмольник объяснил, из-за чего ссорится с женой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.